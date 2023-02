Die Berufsschule in Mindelheim braucht einen Teilneubau

Plus Berufe werden immer komplexer. Das fordert Ausbilder und Schulen. An der staatlichen Berufsschule Mindelheim wird mehr Platz benötigt. Die Frage ist allerdings, wo?

Wer das Hauptgebäude der Berufsschule an der Teckstraße das erste Mal betritt, ist erstaunt über die gute Ausstattung und den guten Gesamtzustand der Gebäude. Die Schule wurde 1960/62 errichtet. Vor einigen Jahren ist sie generalsaniert worden. Der Landkreis Unterallgäu als Schulaufwandsträger weiß um die Bedeutung der Schule und hat seine Berufsschule immer gut ausgestattet, sagt Schulleiter Gottfried Göppel. Und doch braucht die Schule möglichst bald eine erneute kräftige Millionenspritze.