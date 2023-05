ESC 2023 in Liverpool: So tippen die Unterallgäuer Musiker

Am Samstagabend wird in Liverpool der Eurovision Song Contest ausgerichtet. Einige Unterallgäuer Musikerinnen und Musiker haben schon jetzt ihre Tipps abgegeben.

Um den Eurovision Song Contest anzukündigen, dürfen Journalistinnen und Journalisten das tun, was sie am liebsten machen: mit Superlativen um sich werfen. Also, alles Einsteigen und Festhalten, jetzt geht's rund. Der Eurovision Song Contest ist mit seiner 67-jährigen Geschichte der älteste im Fernsehen ausgestrahlte Musikwettbewerb der Welt. Fast 200 Millionen Menschen verfolgen das Spektakel. Sendeanstalten aus 56 Ländern sind teilnahmeberechtigt, seit 2015 auch Australien, weil die Australier das ganze Brimborium offenbar besonders toll finden. Außer den absoluten Superstars ABBA sind auch schon Celine Dion, Nana Mouskouri, Julio Iglesias und nicht zuletzt, wir erinnern uns noch alle, Lena Meyer-Landrut beim ESC aufgetreten.

Bei Lenas Erfolg saßen 14,7 Millionen Deutsche vor dem Fernsehen. Eine Quote, die heuer sicherlich nicht gerissen wird, was einerseits an der desaströsen ESC-Geschichte seit jenem Auftritt in Oslo liegt, andererseits aber auch an den diesjährigen Vertretern, die, wie es so oft heißt "eigentlich ja nicht schlecht sind, aber vielleicht nicht das, was die anderen gerne hören". Damit Sie heute Abend beim Buchmacher Ihres Vertrauens nicht daneben liegen, haben wir uns bei Unterallgäuer Musikern umgehört, wie sie die Erfolgsaussichten von "Lord of the Lost" einschätzen, und welche Favoriten sie auf dem Zettel haben.

Carry und Ron 1 Carry und Ron Benefizkonzert Traub Foto: Ohne Honorar

Carry und Ron Traub:

"Der ESC ist leider nicht mehr das, was er früher mal war. Früher waren wir mal richtige Fans, als die Olsen-Brothers gewonnen haben oder auch als Lena gewonnen hat. Mittlerweile ist es ja mehr Kasperle-Theater und vor allem eine politische Veranstaltung. Trotzdem gucken wir es immer noch, wenn wir Zeit haben. Hin und wieder sind ja auch noch tolle Songs dabei. Aber weil es eine politische Veranstaltung ist, tippen wir auch, dass dieses Jahr wieder die Ukraine gewinnt. Deutschland landet wahrscheinlich auf dem letzten oder vorletzten Platz. Das ist aber nicht ganz fair. Unser Beitrag letztes Jahr war auf jeden Fall kein letzter Platz."

Pat Wind Der Mindelheimer Sänger und Schauspieler Pat Wind erhält eine führenden Rollen im internationalen Kinofilm "Unbound Evil" ("Das ungebundene Böse") des kroatischen Filmregisseurs Vjekoslav Katusin. Die Dreharbeiten dafür sollen bereits im Sommer 2020 stattfinden. Mit dem dritten Kino-Engagement in den vergangenen Monaten hat Wind Gelegenheit, sich als Schauspieler zu etablieren. Foto: Anna Bella Koszescha

Pat Wind:

"Ich werde mir den ESC definitiv anschauen. Es ist eine der wichtigsten Musikveranstaltungen der Welt. Um den ESC zu gewinnen, muss man so viele Menschen mit den unterschiedlichsten Geschmäckern erreichen. Und durch den ESC bin auch ich zur Musik gekommen. Mein Vater hat früher immer 'Ein bisschen Frieden' von Nicole laufen lassen. Mein Manager, Ralph Siegel, hat ja auch europäische Musikgeschichte geschrieben. Über 25 Teilnahmen - wirklich unglaublich. Als ich vor ein paar Jahren beim ESC in Wien war, war es eine der schönsten Veranstaltungen, bei denen ich gewesen bin. Dieses Jahr hoffe ich, dass Lord of the Lost wenigstens unter die Top 6 kommen. Sie erinnern mich ein wenig an Rammstein. Für den Sieg tippe ich aber auf Armenien, Schweden oder Israel."

DJ Tommy, Suco Mehovic. Der Mindelheimer hat zuerst ein Lied komponiet und dann das passende Video dazu produziert. DJ Tommy, Suco Mehovic. Der Mindelheimer hat zuerst ein Lied komponiet und dann das passende Video dazu produziert. Foto: Johann Stoll

DJ Tommy M:

"Mein All-Time ESC-Song ist 'My Number One', das griechische Gewinnerlied aus 2005. Wenn ich den im Club aufgelegt habe, hat die Tanzfläche gebrannt. Leider haben wir Deutschen mit 'Guildo hat euch lieb' und 'Wadde Hadde Dudde Da' von Stefan Raab viel an Ansehen verloren. So richtig erholt haben wir uns davon, glaube ich, immer noch nicht. Für mich war es immer ein Traum für Deutschland ein Lied zum ESC zu schicken. Letztes Jahr habe ich sogar 'New Song' eingereicht. Den Song aus diesem Jahr habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, aber ich fürchte, dass es wieder ein letzter Platz wird. Gewinnen wird wohl wieder die Ukraine. Ich finde allerdings, dass Politik beim ESC nichts verloren haben sollte."