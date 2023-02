Gestresste Klinik-Mitarbeiter in Mindelheim und Ottobeuren

Plus Corona war für die Beschäftigten der Kliniken im Kreis eine Dauerbelastung. Die Personaldecke ist dünn, die Stimmung schlecht. Klinikleitung verspricht Verbesserungen.

Gute Nachricht für alle Pflegekräfte in den Kliniken Mindelheim und Ottobeuren: Sie bekommen rückwirkend zum 1. Juli 2022 mehr Geld für kurzfristig übernommene Dienste. Das sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Klinikverbunds Allgäu, Andreas Ruland, gegenüber dieser Redaktion.