Ein Krähen-Experiment lässt auch im Unterallgäu hoffen

Plus Mindelheim hat schon viel versucht, die Vögel zu disziplinieren. Jetzt gibt es einen Versuch in Klosterlechfeld, dessen Ausgang auch im Unterallgäu mit Spannung erwartet wird.

Die Saatkrähen-Kolonie am Tiergarten neben dem Mindelheimer Freibad macht vor allem im Frühjahr ordentlich Radau. Anwohner werden von den brütenden Vögeln von morgens bis abends beschallt. Weil die Vögel aber streng geschützt sind, dürfen sie nicht einfach bekämpft werden.