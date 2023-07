Mann blockiert das Auto eines Betrunkenen auf der A96 bei Mindelheim

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat ein Autofahrer verhindert, dass ein Betrunkener seine Fahrt auf der A96 bei Mindelheim fortsetzen kann.

Die Polizei spricht von Zivilcourage: Ein 50-Jähriger hat eine Trunkenheitsfahrt beendet. Zunächst hatte der Mann am Freitagvormittag die Polizei alarmiert, weil er in der Nebelhornstraße in Mindelheim einen angetrunkenen Mann mit Schnapsflasche gesehen hatte, der auf sein Auto zuging. Der 50-Jährige habe den 36-Jährigen aufgefordert, sein Auto stehenzulassen. Als die Polizei eintraf, war der Betrunkene aber schon losgefahren.

Ein Autofahrer entdeckte den Verdächtigen auf einem Parkplatz an der A96 bei Mindelheim

Kurze Zeit später meldete sich der Zeuge erneut bei der Polizei. Er hatte den 36-Jährigen auf einem Parkplatz an der A96 entdeckt. Um zu verhindern, dass der Betrunkene erneut davonfährt, habe der 50-Jährige dessen Auto eingeparkt, berichtet die Polizei. Ein Alkoholtest bei dem Verdächtigen habe dann einen Wert von deutlich über zwei Promille ergeben, so die Polizei. Der Mann musste zur Blutentnahme mitkommen. Der 36-Jährige musste zudem seinen Führerschein abgegeben. Er werde angezeigt, berichtet die Polizei. (mz)