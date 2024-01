Memmingen-Mindelheim ist das siebtschnellste Finanzamt in Bayern

Das Finanzamt Memmingen-Mindelheim schneidet bei der Bearbeitungsdauer für eine Steuererklärung vergleichsweise gut ab – war aber auch schon mal schneller.

Wer in und um Mindelheim seine Steuererklärung beim Finanzamt Memmingen-Mindelheim abgibt, bekommt in rund 43,7 Tagen ein Ergebnis. So lange dauerte 2023 die durchschnittliche Bearbeitungszeit laut einer Erhebung von Lohnsteuer-kompakt.de.

Das örtliche Finanzamt landet damit bundesweit auf Platz 63 von 488, bayernweit sogar auf Platz sieben von 77. Doch wer sich die Daten aus den Vorjahren ansieht, erkennt: Es ging auch schon mal noch schneller in unserer Region.

Das Mindelheimer Finanzamt war schon mal auf Platz 17

2022 etwa waren die Steuererklärungen im Raum Memmingen-Mindelheim bereits nach 42,4 Tagen bearbeitet, im Jahr zuvor sogar in 36,3 Tagen. Damals schaffte es das örtliche Finanzamt sogar auf einen bundesweiten Platz 17. Dieses Ergebnis scheint aber eher die Ausnahme als die Regel zu sein: 2020 dauerte die Bearbeitung im Schnitt 41,1 Tage, 2019 rund 43,8 Tage.

Der bayernweite Durchschnitt liegt übrigens bei 58,4 Tagen – das heißt: Memmingen-Mindelheim ist immer noch überdurchschnittlich schnell. Am schnellsten arbeitete innerhalb Bayerns das Finanzamt Zwiesel mit Außenstelle in Viechtach. Hier mussten Bürgerinnen und Bürger im Durchschnitt nur 33,6 Tage warten. Schlusslicht in Bayern war im vergangenen Jahr Augsburg-Stadt, wo es zu einer Bearbeitungsdauer von rund 93,1 Tagen kam.

Augsburg-Stadt gehört zu den langsamsten Ämtern in Deutschland

Das Finanzamt Augsburg-Stadt ist mit diesem Ergebnis auch in der bundesweiten Liste ganz weit hinten gelandet: auf dem vorvorletzten Platz. Langsamer waren nur noch "Waldshut-Tiengen Außenstelle Bad Säckingen" in Baden-Württemberg (94,9 Tage) und Hameln-Holzminden in Niedersachsen (114,7 Tage).

Deutschlandweit ganz vorn lagen die Finanzämter Herne und Olpe in Nordrhein-Westfalen mit 29,8 beziehungsweise 31,5 Tagen Bearbeitungsdauer, gefolgt vom bayerischen Spitzenreiter Zwiesel (33,6 Tage). Der deutschlandweite Durchschnitt liegt bei einer Bearbeitungszeit von 56,86 Tagen. Das sind rund zwei Wochen mehr, als man hier in der Region auf das Ergebnis seiner Steuererklärung warten muss.