Mit Landrat Alex Eder unterwegs im Unterallgäu

Seit Mai 2020 ist Alex Eder (FW) Landrat vom Unterallgäu. Doch was macht ein Landrat eigentlich? Unser Autor durfte ihn einen Tag begleiten.

In der Reihe "'Ihr' Unterallgäu" stellen Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihr persönliches Unterallgäu vor. Den Auftakt macht Landrat Alex Eder (FW).

Der Arbeitstag von Landrat Alex Eder beginnt mit einem Blick in seine E-Mails und einem begrüßenden Händedruck. Es ist 8.00 Uhr im Landratsamt Unterallgäu. "Wenn ich morgens in den Terminkalender schaue, gucke ich eigentlich nur, ob ich eine Krawatte brauche oder nicht." Den Rest übernehmen seine Sekretärin Monika Fuchs und seine Büroleiterin Veronika Thanner. Heute ist ein Krawattentag. Eder hatte sich auf den Aufruf unserer Zeitung, dem neuen Volontär das Unterallgäu zu zeigen, gemeldet. Als Vertreter des politischen Lebens gibt er einen Einblick in die Arbeit des Unterallgäuer Landrates.

Dass Eder Teil der Politik ist, hört er nur ungern. Fakt ist, dass er am 15. und am 29. März 2020 von den Unterallgäuerinnen und Unterallgäuern als Kandidat der Freien Wähler zum Landrat gewählt wurde. Fakt ist aber auch, dass Eder als Landrat einer staatlichen Verwaltungsbehörde vorsteht. Die Aufgabe von Landräten besteht nämlich darin, zum einen die Kommunen gebündelt zu verwalten, zum anderen aber auch die behördlichen Weisungen des Freistaates umzusetzen. Eder selbst bezeichnet sich darum als "gewählter Behördenleiter". Inwiefern diese Beschreibung zutrifft, soll der heutige Tag zeigen.

Unterwegs mit Landrat Alex Eder: Alex Eder bespricht sich mit seiner Büroleiterin Veronika Thanner. Foto: Benedikt Dahlmann

Im Landratsamt sitzt er Alex Eder den einzelnen Abteilungen vor

Der beginnt mit einer kurzen Besprechung mit seiner Büroleiterin. Hier liegt der erste Unterschied zu einem klassischen Behördenleiter. Die haben nämlich meist auch eine Sekretärin, ein Büroleiter oder eine Büroleiterin ist jedoch eher in der Politik üblich. Eders Büroleiterin Veronika Thanner gibt ihm einen Überblick über die verschiedenen Themen des Tages und die aktuelle politische Lage in den Kreistagsfraktionen. Großes Diskussionsthema ist aktuell das geplante Regionalwerk. Es steht die Frage im Raum, ob und wenn ja, wie stark sich der Landkreis beteiligen soll.

Anschließend geht es für Eder und Thanner in die Abteilungsleiterkonferenz. Im Landrat sind die einzelnen Abteilungen eingeteilt in verschiedene Sachgebiete. So gibt es Beauftragte für das Bauwesen, für die Abfallwirtschaft oder für die Kfz-Zulassung. Die Sachgebiete, die inhaltlich zusammengehören, werden in insgesamt sechs Abteilungen gebündelt. Hier ist Eder eindeutig Behördenleiter. Die Vorsitzenden der einzelnen Abteilungen schildern ihm, was sie im Moment beschäftigt. So erzählt Tamara Morhart, die in ihrer Abteilung das Sachgebiet ÖPNV verwaltet, von Problemen bei der Umsetzung des 49-Euro-Tickets.

"Das ist ein typischer Fall, bei dem sich der Bund ein tolles Projekt überlegt und wir das irgendwie umsetzen müssen", sagt Alex Eder, "Berlin überträgt die Verantwortung an die Länder und die Länder geben sie direkt weiter an die Landkreise." Konkret berichtet Morhart von einem Fall in Loppenhausen, wo ein Schülerticket 48,60 Euro kostet. Da dieses Ticket günstiger als das 49-Euro-Ticket ist, sei sie angehalten, weiterhin nur das Schülerticket zu finanzieren.

Unterwegs mit Landrat Alex Eder: Alex Eder im Gespräch mit Julia Salger in der Aufnahmeunterkunft Bad Wörishofen Foto: Benedikt Dahlmann

Die Menschen, denen Eder begegnet, sind ihm wohlgesonnen

Nach der Abteilungsleitersitzung wartet bereits Eders Fahrer vor der Tür. Er fährt ihn zu seinen nächsten Terminen nach Bad Wörishofen. Hier will Alex Eder zunächst die Vorsitzenden der Firma Tricor kennenlernen und anschließend in die Notunterkunft für Geflüchtete und Asysuchende. Unterwegs ist Zeit, etwas ins Gespräch zu kommen. "Gerade in meinen ersten zwei Jahren musste ich lernen, mir hin und wieder auch mal auf die Zunge zu beißen", sagt Eder, "insofern war Corona gar nicht so schlecht zur Einarbeitung." Er sei stets überzeugt von seinen Entscheidungen, allerdings frage er sich häufiger, ob sein Vorgehen korrekt sei.

Bei den beiden Terminen in Bad Wörishofen muss Alex Eder nichts entscheiden. Hier geht es hauptsächlich darum, nachzufragen, zuzuhören und präsent zu sein, hin und wieder auch mal Probleme oder Hintergründe zu erklären. Die Menschen, denen Eder begegnet, freuen sich über seinen Besuch. Für die einen ist es eine Ehre, für andere eine willkommene Vernetzung. Alex Eder ist ehrlich im Umgang mit seinen Gastgebern. Es fällt auf, dass der Kreis seiner Kontaktpersonen eingeschränkt ist. Bei Tricor trifft er die Firmenleitung, in der Unterkunft spricht er mit der Verwalterin der Asylunterkünfte, dem Hausmeister und dem Sicherheitsdienst. Kontakt zu Tricor-Beschäftigten oder Asylsuchenden nimmt er heute nicht auf.

Dass es im Bereich der politischen Beteiligung Nachholbedarf gibt, räumt Eder ein: "Die Parteien achten darauf, Menschen aufzustellen, die erfolgreich sind. Sie wissen, dass diese Menschen eher Stimmen ziehen." Das wirkt sich auch auf die Zusammensetzung des Kreistages aus. Beispielsweise das Thema Inklusion könne dadurch mitunter zu kurz kommen. "Ich erwische mich bei dem Gedanken, dass ich auf bestimmte Dinge nicht alleine komme", sagt Eder.

Unterwegs mit Landrat Alex Eder: Übergabe des Vereinsführerscheins im Landratsamt Unterallgäu. Foto: Benedikt Dahlmann

"Das ehrenamtliche Engagement macht unseren Landkreis stark"

Nichtsdestotrotz trifft Alex Eder an diesem Tage sehr viele Menschen. 20 Hände, so schätzt er, schüttele er im Durchschnitt. "Heute komme ich damit allerdings nicht hin", fügt er an. Das liegt auch an der nachmittäglichen Kreistagssitzung. Die abschließende Haushaltsdebatte steht auf der Tagesordnung. Nach knapp dreistündiger Sitzung wird der Haushalt mit sechs Gegenstimmen angenommen. Die Gegenstimmen seien "eher symbolisch", vermuten Landrat Eder und Büroleiterin Thanner.

Wenn Thanner ihren Chef beschreiben soll, fallen ihr die Begriffe engagiert, gestaltend und direkt ein. Besonders der Begriff engagiert würde Eder wahrscheinlich besonders freuen. So beschreibt er nämlich auch die Unterallgäuer am liebsten. "Grade in den Vereinen haben wir so viel ehrenamtliches Engagement. Das macht unseren Landkreis stark", sagt Eder. Da trifft es sich gut, dass sein letzter Termin des Tages die Übergabe des Vereinsführerscheins ist.

Um sich besser durch den Behördendschungel kämpfen zu können, bietet das Landratsamt Seminare für Vereine an. Dabei geht es dann zum Beispiel um die Themen Vereinsrecht, Antragsstellung oder Mitgliederzuwachs. Wer bestimmte Seminare absolviert, erhält den Vereinsführerschein. Direkt hat Alex Eder damit natürlich nur wenig zu tun. Seine Aufgabe bei der Zertifikatsübergabe ist repräsentativer Natur. Das scheint ihm jedoch nichts auszumachen. Geduldig und aufmerksam folgt er der Veranstaltung, obwohl er weiß, dass an seinem Schreibtisch noch jede Menge E-Mails warten. "Die muss ich danach halt noch bearbeiten", sagt Eder. Mittlerweile ist es 20.00 Uhr. Ein langer Tag liegt hinter Alex Eder. Die meisten seiner Aufgaben waren die eines Politikers. Was unterscheidet ihn also? "Ich könnte zum Beispiel keine Bierzeltrede halten", sagt Eder und lacht. Also nichts, was man nicht noch lernen könnte.