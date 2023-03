Mitarbeiter des Klinikverbundes streiken für besser Bedingungen

Nach Mindelheim kamen rund 150 Streikteilnehmer. Sie stimmten sich auf eine Großkundgebung von Verdi ein, die Montag in Kempten geplant ist.

Mit Trillerpfeifen, Fahnen und Transparenten verliehen 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikverbunds Allgäu und der Klinik Memmingen vor dem Mindelheimer Forum ihren Forderungen nach einer gerechten Bezahlung Nachdruck. "Allgäu-Power - Uns stinkt's!" war dort zu lesen oder "Wertschätzung zeigt sich auch am Gehalt". Die Gewerkschaft Verdi hatte zum Streik aufgerufen. "Wenn wir heute unser eigenes Wohlergehen in den Vordergrund stellen, haben hinterher dann auch alle etwas davon", sagte Gewerkschaftssekretär Werner Röll. Er betonte auch, dass Streiken ein Grundrecht sei und forderte die Streikenden in Mindelheim auf, auch an weiteren Aktionen der Gewerkschaft teilzunehmen. So ist für kommenden Montag eine Großkundgebung in Kempten geplant, bei der mehrere tausend Menschen erwartet werden. Die Gewerkschaft fordert im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Lohn, jedoch mindestens 500 Euro mehr pro Monat. (AZ)