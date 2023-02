Mindelheim

12:00 Uhr

Neues Wohnheim für Menschen mit Behinderung in Mindelheim

Plus In der Landsberger Straße in Mindelheim wird ein neues Wohnheim für Menschen mit Behinderung gebaut. Was den Bau so ungewöhnlich macht.

Ein neues Wohnheim für Menschen mit Behinderung soll an der Ecke Landsberger/Wilhelm-Eiselin-Straße direkt neben dem Norma-Markt enstehen. Das Gebäude wird zwei Vollgeschosse und ein Flachdach haben, berichtete Bauamtschef Michael Egger vor dem Bauausschuss des Stadtrates. Der nördliche Teil weist Ausmaße von 16 mal 41,95 Metern auf. In jedem Stockwerk kommt jeweils eine Gruppe mit zwölf Zimmern unter. Insgesamt werden 36 Einzelzimmer gebaut.

