Pedelec aus einer Garage gestohlen - es ist nicht der erste Fall

Erneut ist in Mindelheim ein Fahrrad aus einer Garage gestohlen worden. Diesmal handelt es sich um ein Pedelec. Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe

Am Freitag ist bei der Polizei in Mindelheim erneut der Diebstahl eines Pedelecs angezeigt worden - er hat sich zwischen dem 1. Mai und dem 8. Mai zugetragen. Das Rad stand unversperrt in der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Maximilianstraße in Mindelheim, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei bittet um Mithilfe, um Fahrrad-Diebstahl aufzuklären

In letzter Zeit wurden vermehrt hochwertige Fahrräder vorwiegend aus Garagen entwendet, teilt die Polizei weiter mit. Sie bittet die Bürgerinnen und Bürger deshalb um besondere Aufmerksamkeit: Wer verdächtige Wahrnehmungen macht - etwa, dass versperrte Räder aufgeladen werden oder dass jemand Seitenschneider oder Akkuflex bei sich trägt - oder wer bemerkt, dass sich Personen unberechtigterweise in Häusern oder Garagen aufhalten, soll sofort die 110 wählen. "Prägen Sie sich Tätermerkmale wie Aussehen, Fahrzeug und Kennzeichen ein", so die Polizei. Tipps, wie man das Fahrrad vor Diebstahl sichern kann, gibt es unter www.polizei-beratung.de. (mz)