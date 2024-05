Kostspielige Scherze in der Freinacht

In Pfaffenhausen und Mindelheim haben unbekannte Scherzbolde beträchtliche Schäden angerichtet.

Nicht alle Scherze in der Freinacht waren wirklich lustig und manche gehen sogar richtig ins Geld. So meldet die Mindelheimer Polizei eine beschädigte Hüpfburg, die in einem Garten im Mindelheimer Osten stand, sowie einen Schaden an einer Ape, die sich Unbekannte für eine Spritztour in Paffenhausen ausgeliehen hatten. An der Hüpfburg entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. An der Ape beläuft sich der Schaden laut Polizei auf rund 500 Euro. Die Polizei Mindelheim (Telefon: 08261/76850) sucht Zeugen für die Vorfälle. (mz)