Mindelheim

vor 34 Min.

Pflegepersonal in Mindelheim: „Wir tun Gutes. Das macht glücklich!“

Plus Drei Angestellte des Seniorenzentrums St. Georg in Mindelheim erzählen, warum die Arbeit in der Pflege viel besser ist als ihr Ruf.

Von Johann Stoll

Kommt die Rede auf die Situation in der Pflege in Deutschland, dauert es meist nicht lange, und es werden Probleme aufgezählt: zu wenig Leute, zu anstrengend, zu schlecht bezahlt. Aber stimmt das auch? Wir haben im Caritas-Seniorenzentrum St. Georg in Mindelheim drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angetroffen, die ein gänzlich anderes Bild vermitteln. Für sie ist die Pflege von älteren Menschen ein Geschenk, weil sie von ihnen so viel Gutes zurückbekommen. Sie können sich nichts Schöneres vorstellen. Und bezahlt werde die Arbeit auch nicht schlecht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen