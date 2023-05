So läuft die Aktion Stadtradeln in Mindelheim

Mit großem Eifer sind die Mindelheimer bei der Aktion "Stadtradeln" dabei. 455 Radfahrer haben bereits über 25.000 Kilometer zurückgelegt.

Start der Aktion war der 1. Mai. Seither haben sich 455 Radler in insgesamt 48 Teams angemeldet. Bis Dienstag hätten sie bereits über 25.000 Kilometer zurückgelegt, teilt Rathaussprecherin Julia Beck mit. Beim "Stadtradeln" geht es darum, im Aktionszeitraum vom 1. bis 21. Mai möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. In dieser Zeit können alle, die in Mindelheim leben, arbeiten oder einem Verein angehören, bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Quereinsteiger können beim Stadtradeln immer noch mitmachen

Jeder, der bisher noch nicht dabei ist, könne jetzt noch einsteigen, so Simone Kühn von der Fachstelle für Klimaschutz bei der Stadt Mindelheim. Anmelden können sich Interessierte unter https://www.stadtradeln.de/mindelheim. Hier findet man auch täglich aktuell die bisher zurückgelegten Kilometer aller Teilnehmer. Vorn liegt übrigens das Gymnasium des Maristenkollegs, das mit 89 Radfahrern auch das größte Team stellt. Auf 4834 Kilometer ist ihre Strecke bereits angewachsen. Auf dem zweiten Platz liegt die Marcellin-Champagnats-Kindertagesstätte mit 2773 Kilometern, gefolgt von der Realschule des Maristenkollegs mit 2750 Kilometern. (mz)