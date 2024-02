Mindelheim

18:00 Uhr

Wie könnte das Mindelheimer Bahnhofsareal attraktiver werden?

Plus Die Stadt möchte das Bahnhofsareal aufwerten. Unterstützung bekommt sie vom Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl, der dafür auch schon eine Idee hat.

Von Sandra Baumberger

Aus Sicht der Stadt Mindelheim ist der Bahnhof ein Aushängeschild – jedoch nach wie vor kein positives: Das Bahnhofsgebäude ist heruntergekommen, der Wartebereich wenig einladend und auch der Vorplatz nicht eben dazu angetan, einen guten ersten Eindruck zu vermitteln. Das würde die Stadt in Zusammenarbeit mit der Bahn gerne ändern. Unterstützung erhält sie vom hiesigen Landtagsabgeordneten der Freien Wähler, Bernhard Pohl.

Er hat sich jüngst mit dem DB-Infrastruktur-Vorstand Berthold Huber über wichtige Vorhaben der Bahn im Freistaat ausgetauscht - und dabei den Fokus auch auf Mindelheim gelenkt. Die Neugestaltung des dortigen Bahnhofs sei nicht nur für die Kreisstadt, sondern das gesamte östliche Unterallgäu von hoher Bedeutung, so Pohl. Er ist überzeugt: „Das gesamte Bahnhofsareal hat Potenzial für ein neues Zentrum, das neben der historischen Altstadt einen weiteren Kristallisationspunkt setzt." Mindelheim sei eine wachsende Stadt mit einer außergewöhnlich hohen Dichte an qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen und damit ein natürlicher Anziehungspunkt in der gesamten Region. Weil der erste Eindruck von einer Stadt häufig prägend sei, "ist ein attraktives Bahnhofsgebäude, eingebettet in eine lebendige Umgebung das Gebot der Stunde", findet Pohl. Er könnte sich einen architektonisch gelungenen Neubau ebenso vorstellen wie eine Runderneuerung des bestehenden Gebäudes.

