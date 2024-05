Wird der Katharinenkeller in Mindelheim wiederbelebt?

Plus Der Besitzer des Geländes rund um die Katharinenkapelle in Mindelheim möchte dort neu bauen und die Gastronomie reaktivieren. Es gibt jedoch einige Hürden – und auch Bedenken.

Die Idee an sich stößt beim Großteil des Mindelheimer Stadtrats auf Wohlwollen, ja fast schon Begeisterung: Der Mindelheimer Architekt Karl-Heinz Holl möchte den baufälligen Katharinenkeller, der direkt an die Kapelle angrenzt, durch einen Neubau ersetzen und die Gastronomie, die es dort früher einmal gab, wiederbeleben. Allerdings gibt es einige Hürden, die dem Vorhaben entgegenstehen – und auch Bedenken seitens mehrerer Stadträte.

Wie Holl in der Sitzung ausführte, würde er den sanierungsbedürftigen Katharinenkeller gerne abreißen und durch einen deutlich größeren Neubau samt Außenbereich ersetzen. Der neue Anbau ein eingeschossiger Holzbau, nur der östliche Gebäudeteil würde wie bisher als Massivbau errichtet werden. Darin untergebracht werden sollen eine Catering-Küche und ein rund 140 Quadratmeter großer Mehrzweckraum, in dem bis zu 60 Gäste Platz fänden.