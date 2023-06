Zwei fast gleiche Unfälle an der fast gleichen Stelle auf der A96

Die Unfälle auf der Autobahn bei Mindelheim verliefen glimpflich, die Umstände jedoch waren kurios

An fast gleicher Stelle kam es am Montagmorgen auf der A96 bei Mindelheim kurz hintereinander zu zwei Unfällen, die jeweils sehr ähnlich abgelaufen sind. In beiden Fällen hat der Fahrer eines Kleintransporters zum Überholen angesetzt und dabei ein nachfolgendes Auto übersehen. Der erste Unfall ereignete sich um kurz vor 7 Uhr in Fahrtrichtung Lindau. Bei dem seitlichen Zusammenstoß wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Der zweite Verkehrsunfall folgte gegen 8.30 Uhr auf fast gleicher Höhe, jedoch in Fahrtrichtung München. Auch hier blieben beide Beteiligten unverletzt, den Schaden beziffert die Polizei auf rund 4500 Euro. (mz)