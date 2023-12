Die Stadt macht Weg für neue PV-Freiflächenanlage frei

Plus Investoren zeigen Interesse: Deshalb gibt der Mindelheimer Stadtrat grünes Licht für den Bau einer weiteren Anlage bei Nassenbeuren.

2012 hat die Stadt Mindelheim einen sogenannten Energie-Nutzungsplan beschlossen. Das wurden die Potenziale von Biogas und Sonnenenergie hineingeschrieben. Inzwischen rückt die Windkraft mehr und mehr in den Fokus. Der Regionalverband Donau-Iller bemüht sich, neue Flächen für Windräder auszuweisen. Wie schwierig das ist, zeigte sich vor wenigen Wochen, als bekannt wurde, dass die Bundeswehr ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat. Um Tiefflug weiterhin zu ermöglichen, haben größere Windkraftanlagen nach derzeitiger Rechtslage nur schlechte Chancen auf Genehmigung.

Deutlich leichter tut sich die Photovoltaik. Entlang der Schienenstränge in Richtung Günzburg können PV-Freiflächenanlagen entstehen. Nun haben weitere Grundstückseigentümer Interesse signalisiert, Freiflächenanlagen zu bauen. Das sagte Cassian Behr vom Bauamt der Stadt vor dem Stadtrat. Im Nordwesten von Nassenbeuren soll eine solche Anlage auf einer Gesamtfläche von 5,9 Hektar entstehen. Das ist die Flurnummer 447.