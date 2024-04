Weitere Solarparks bei Bad Wörishofen dürfen gebaut werden

An der A96 bei Kirchdorf entsteht allmählich ein Sonnenenergie-Cluster für Bad Wörishofen. Die nächsten Großanlagen wurden genehmigt.

Sonnenenergie ist in Bad Wörishofen gerade richtig in Fahrt. Bei Kirchdorf dürfen zwei Freiflächen-Solaranlagen gebaut werden. Der Bauausschuss hat beide Vorhaben genehmigt. Ein weiteres Großprojekt in der unmittelbaren Nachbarschaft ist im Bau, ein anderes, ebenfalls nur einen Steinwurf entfernt, bereits in Betrieb.

Der neue Solarpark wird im Mittleren Hartfeld von Kirchdorf entstehen. In dem Bad Wörishofer Stadtteil sollen derzeit unbebaute Außenflächen mit Photovoltaikanlagen bestückt werden. Westlich schließt direkt der interkommunale Gewerbepark an der A96 an den Solarpark an. Nachbar im Osten ist nach Darstellung der städtischen Bauverwaltung ein Kiesabbau-Unternehmen.

Über 10.000 Solarmodule in einem der beiden Solarparks in Bad Wörishofen

Die Solaranlage des ersten Projektes besteht aus 10.260 Solarmodulen und zwei Trafohäuschen. Beim zweiten Vorhaben geht es ebenfalls um das Mittlere Hartfeld. Diese Flächen grenzen an die A96 und die Staatsstraße 2015 an. Daneben befinde sich laut Bauverwaltung ein Kieswerk und ehemalige Kiesabbauflächen. Der Solarpark soll auf einer ehemaligen Abbaufläche errichtet werden. Der Bauausschuss genehmigte die neuen Solaranlagen einstimmig.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Bad Wörishofen hat damit an der A96 bald einen Schwerpunkt der Sonnenergienutzung. Vor dem Skyline Park entsteht derzeit Bayerns größte Carport-Solaranlage mit 22.190 Solarmodulen und 9,6 Megawatt/Peak Leistung und einer der größten E-Auto-Ladestationen Bayerns. Nebenan hat die Tricor AG bereits eine neue Solaranlage mit etwa 14.000 Modulen und 5,5 Megawatt/Peak in Betrieb genommen.

Lesen Sie dazu auch