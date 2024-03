Bad Wörishofen

Bayerns größte Carport-Solaranlage entsteht am Skyline Park Bad Wörishofen

Plus Markus Söder sagt erkrankt ab, dennoch wird die Bedeutung des Solar-Großprojekts in Bad Wörishofen für den Freistaat deutlich. Doch es gibt gesetzliche Hürden.

Von Markus Heinrich

Eigentlich wollte Ministerpräsident Markus Söder persönlich den Spaten in die Erde rammen, so bedeutsam ist das Projekt für Bayern. Vor der Baustelle hatten sich bereits Demonstranten mit Traktoren und anderen Gefährten positioniert, um Söder zu empfangen. Ein großes Polizeiaufgebot war ebenfalls vor Ort. Allerdings musste der Ministerpräsident am Montag erkrankt absagen. Dafür betonten andere Redner, dass Bayerns größte Carport-Solaranlage nun in Bad Wörishofen entsteht, direkt am Allgäu Skyline Park, Bayerns größtem Freizeitpark.

Das Projekt vor den Toren des Skyline Parks wurde mit der Zeit immer größer. Anfangs wollte Parkchef Joachim Löwenthal nur deutlich mehr Parkplätze schaffen. Daraus wurde dann aber, unter Zutun des Stadtrates, ein Vorbildprojekt für ganz Bayern, das betonten gleich mehrere Redner. Der neue Parkplatz mit - laut Energiepark Anlagenbau GmbH - 2155 Stellplätzen entsteht zwischen der alten B18 und der A96, unmittelbar gegenüber dem Parkgelände. Der Parkplatz wird von der alten B18 aus angefahren. Auf dem Parkplatz werden Carports mit Solardächern entstehen. Den erzeugten Strom will der Park selbst nutzen. Kritisiert wurden zuletzt der Flächenverbrauch und die zusätzliche Belastung der Nachbarn in Kirchdorf. Löwenthal zeigte sich beim Spatenstich dankbar und bester Laune.

