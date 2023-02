Radler setzt sich nach Unfall mit Auto einfach ab

Unter einem Vorwand verschwand ein Radfahrer in Pfaffenhausen nach einem Unfall an der Tankstelle.

Ein Fahrradfahrer ist am Sonntag an der Tankstelle in Pfaffenhausen vorbeigefahren und ist dort an ein tankendes Auto gestoßen. Dabei ist am Wagen ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden. Dem Radfahrer ist offenbar nichts passiert. Unter dem Vorwand, seinen Ausweis holen zu wollen, verschwand der Mann bei der Unfallaufnahme und kam nicht zurück.

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall in Pfaffenhausen

Die Polizei Mindelheim ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Es wird um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/7685-0 gebeten. (mz)