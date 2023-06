Junge Frauen wollen Kontrahenten "eine Abreibung" im Skyline Park verpassen

Ein Streit zwischen zwei Besuchergruppen im Allgäu Skyline Park in Rammingen sorgt für eine Reihe von Anzeigen. Auslöser war ein Zwist beim Anstellen in der Warteschlange.

Streitigkeiten im Allgäu Skyline Park in Rammingen haben mehrere Anzeigen ausgelöst. Am Mittwochmittag gerieten nach Polizeiangaben drei Frauen im Alter von 18 bis 24 Jahren in Streit mit einer anderen Gruppe.

Auslöser waren Zwistigkeiten beim Anstellen in der Warteschlange. Da die Situation nach Darstellung der Polizei zu eskalieren drohte, schritten zwei Busfahrer, die die Besuchergruppen begleiteten, ein und trennten die Gruppen.

Ein Mitarbeiter im Skyline Park brachte die jungen Frauen zwangsweise aus dem Park

Doch damit war es nicht getan. Weil die jungen Frauen offenbar angekündigt hatten, der anderen Gruppe eine "Abreibung" verpassen zu wollen, verständigten die Busfahrer einen Mitarbeiter des Parks. Dieser verwies die jungen Frauen aus dem Park. Hierbei wurde er von einer 18-Jährigen beleidigt.

Als der 50-Jährige daraufhin die jungen Frauen zwangsweise aus dem Park brachte, soll er die 18-Jährige beleidigt und zudem eine 19-Jährige verletzt haben. So hätten es die Frauen der Polizei berichtet. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden. (mz)

