Mann fährt angetrunken Auto

Mit mehr als den erlaubten 0,5 Promille Alkohol war ein 76-jähriger Autofahrer in Rammingen unterwegs.

Eine Streife der Polizeiinspektion Mindelheim hat am späten Dienstagnachmittag in Rammingen einen Autofahrer kontrolliert und dabei eine Alkoholfahne gerochen. Ein Atemalkoholtest bestätigte, dass sich der Mann mit mehr als den erlaubten 0,5 Promille hinters Steuer gesetzt hatte. Ihn erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro. (mz)