Rammingen

11:23 Uhr

Schon wieder ein Unfall am Kreisverkehr in Rammingen

Zwei Unfälle in einer Woche passierten am Kreisverkehr in Rammingen.

Artikel anhören Shape

In Rammingen hatte es am Montag einen Unfall am Kreisverkehr der Kreisstraße gegeben - am Freitag krachte es schon wieder.

Themen folgen