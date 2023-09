Autos streifen sich: Polizei sucht Unfallbeteiligten

In Salgen sind am Freitag zwei Autos zusammengestoßen. Nun sucht die Polizei einen der Beteiligten.

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 13.30 Uhr in Salgen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war dort eine 45-Jährige auf dem Schulweg von Schöneberg kommend in Richtung der Staatsstraße 2037 unterwegs. An der dortigen Einmündung bog sie nach rechts in Richtung Pfaffenhausen in die Staatsstraße ein. Gleichzeitig befuhr ein Traktor-Gespann gefolgt von einem roten Pkw die St2037 in nördlicher Richtung. Weil dieser auf Höhe der Einmündung das vorausfahrende Gespann überholte, kam es zu einem Streifzusammenstoß zwischen den beiden Autos. Dadurch entstand am Wagen der 45-Jährigen ein Schaden von rund 500 Euro. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Das andere Fahrzeug hielt noch kurz an und setzte dann seine Fahrt fort. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des roten Pkw wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 bei der Polizei zu melden, um eine mögliche Unfallbeteiligung zu klären und die Schadensregulierung zu ermöglichen. (mz)