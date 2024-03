Schützengau Mindelheim zieht kritische Bilanz zum Rundenwettkampf

Eine Mannschaft mit nur einem Schützen, verspätete Ergebnismeldungen: Der Rundenwettkampf im Gau Mindelheim war außergewöhnlich.

Im Schützengau Mindelheim ist der Rundenwettkampf der Sportschützen beendet. Und, wie RWK-Leiter Joachim Wiedemann sagt, war die Saison äußerst außergewöhnlich.

Insgesamt beteiligten sich 109 Mannschaften und lieferten sich mit Luftgewehr und Luftpistole spannende Wettkämpfe und sorgten für teilweise herausragende Ergebnisse. Allerdings bemängelte Wiedemann einige Schlampereien. So sei gleich in der ersten Runde eine Mannschaft nicht angetreten, sodass die Punkte kampflos dem Gegner zugeschrieben werden mussten. Einem anderen Team mussten im ersten Durchgang Punkte wegen zu später Ergebnismeldung abgezogen werden. Ein Wettkampftag musste wegen Schneefalls kurzfristig verschoben werden. Außerdem gab es noch eine Mannschaft, die nur mit einem Schützen angetreten war.

In der Luftgewehrklasse erzielte die Mannschaft Weilbach I mit 1528 Ringen das beste Einzelergebnis der Saison. Bei den Luftpistolenschützen bedeuteten die 1416 Ringe von Diana Stetten I das beste Ergebnis. In der Jugendklasse erzielte Adler Breitenbrunn I mit 821 Ringen den Saison-Bestwert. "Im Großen und Ganzen waren die einzelnen Klassen sehr ausgeglichen aufgestellt und es war meistens nicht vorhersehbar, wer den Schießstand als Sieger verlässt", sagt Wiedemann. "Dafür sprechen auch acht Duelle, die unentschieden ausgegangen sind."

Von den 585 Startern erzielten die folgenden Schützen durchschnittlich die meisten Ringe:

Luftgewehr 1. Alexander Neff ( Frohsinn Unterkammlach ) 1382,20 Ringe, 2. Martin Klughammer (SSV 1928 Weilbach I) 382,20 Ringe, 3. Robin Baur (Edelweiß Salgen I) 382,00 Ringe.

Spannend war das Rennen um den Aufstieg in einigen Ligen. Am Ende sollte es auch hier eine Besonderheit geben. Denn im Luftgewehrbereich sind es sechs Vereine, die sämtliche elf Aufsteigermannschaften stellen. "Dies schmälert aber in keiner Weise die Ergebnisse der anderen Teilnehmer. Alle haben ihr Bestes gegeben und hart gekämpft", fügt Wiedemann hinzu.

In den Luftgewehrligen haben folgende Mannschaften ihre Liga als Erster abgeschlossen und steigen nun eine Liga weiter nach oben:

Gauoberliga Frohsinn Unterkammlach I ( Aufstieg in die Bezirksliga nach durchschnittlich geschossenen Ringen. Finale Entscheidung über Aufstieg vom Bezirk steht noch aus)

Wo es Aufsteiger gibt, muss es auch Absteiger geben. Vor allem der SV Egelhofen hatte diesmal Pech. Gleich drei Mannschaften müssen eine Liga runter. Außerdem hat es in diesem Rundenwettkampf folgende Mannschaften erwischt:

In den beiden Luftpistolen-Ligen tauschen zur neuen Saison Boschhorn Loppenhausen I (Absteiger Gauoberliga) und Edelweiß Salgen III (Sieger Gauliga) die Plätze:

Gauoberliga SV 1848 Pfaffenhausen I ( Aufstieg in die Bezirksliga nach durchschnittlich geschossen Ringen. Finale Entscheidung über Aufstieg vom Bezirk steht noch aus)

Bei den Nachwuchsschützen holten sich der SV Adler Breitenbrunn I (Gauoberliga) und die SG Unterrieden I (Gauliga) den jeweiligen Gruppensieg.