Der Mindelheimer Skirennläufer Julian Rauchfuss beendet seine Karriere

Plus Die Ankündigung kam so überraschend, wie sie letztlich auch nachvollziehbar ist: Skirennläufer Julian Rauchfuss beendet seine Profikarriere - mit 28 Jahren.

Bei Skirennläufern ist es wie so häufig im Profisport: Überschreitet ein Athlet das magische Alter von 30, zählt er zum alten Eisen. Sicher, Ausnahmen bestätigen die Regel: Lionel Messi wurde mit 35 Jahren noch Fußball-Weltmeister. Aber für viele Sportler beginnt jenseits der 30 doch eher das Austrudeln der Karriere.

Felix Neureuther etwa beendete mit 34 Jahren seine Skikarriere, der österreichische Ausnahmefahrer Marcel Hirscher hörte bereits mit 30 auf, ebenso Markus Wasmeier.