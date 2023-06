Special Olympics

vor 49 Min.

Der Westernacher Anton Schuster will bei den Weltspielen eine Medaille erradeln

Anton Schuster, hier beim Mindelheimer Altstadtkriterium, fährt bei den Weltspielen der Special Olympics in Berlin um Medaillen mit.

Plus Es sind seine zweiten Weltspiele, an denen Anton Schuster teilnimmt. Der geistig gehandicapte Radsportler aus Westernach will in Berlin nun erstmals eine Medaille ergattern.

Von Axel Schmidt

Dass ihre Idee, geistig beeinträchtigten Sportlern eine internationale Bühne zu bieten, einmal so groß werden könnte, hätte Eunice Kennedy Shriver wohl selbst nicht gedacht. Die Schwester des ehemaligen Präsidenten der USA, John F. Kennedy, rief 1968 die Special Olympics ins Leben, der damals weltgrößten Veranstaltung für Behindertensport. Diese kommt nun für die Weltspiele erstmals nach Deutschland. In Berlin ist dann auch Anton Schuster aus Westernach am Start.

Mittlerweile haben sich die Special Olympics neben den Paralympics für körperlich beeinträchtigte Sportler als Großereignis etabliert. Erstmals finden in diesem Jahr die Weltspiele in Deutschland statt. In Berlin kämpfen vom 17. bis 25. JuniSportlerinnen und Sportler, ähnlich wie bei den Olympischen Spielen, um Medaillen.

