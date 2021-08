Boule: Bad Wörishofen siegt im Städtepokal gegen Mindelheim

Plus Beim elften Aufeinandertreffen schlägt das Pétanque-Team aus Bad Wörishofen den Gegner aus Mindelheim. Das traditionelle Duell wurde zum Krimi.

Zum elften Mal spielten die Pétanque-Freunde aus Bad Wörishofen und Mindelheim den vom Ehrenvorsitzenden der BVSG Mindelheim, Fritz Mack, gestifteten Städtepokal aus. Es wurde ein Krimi – am Ende gewannen die Platzherren aus der Kneippstadt das letzte Spiel und somit das Turnier. In der Gesamtbilanz der bisherigen elf Aufeinandertreffen liegen die Kreisstädter mit 6:5 vorne.