04.12.2018

Den Sieg vor Augen Lokalsport

Zwei Sekunden vor Schluss führt der TSV Mindelheim. Zum Sieg reicht es nicht

Dieser Punktgewinn fühlt sich eher nach einer Niederlage an. Zehn Sekunden vor Spielende hatten die Handballer des TSV Mindelheim im Heimspiel gegen den TV Bad Tölz die Führung zum 35:34 erzielt. Zuvor war in einer Auszeit der letzte Spielzug besprochen und der Torhüter vom Feld genommen worden. Auch wenn die Taktik aufging und der erlösende Treffer erzielt wurde, verpassten die Mindelheimer den rechtzeitigen Rückwechsel – und den Gästen gelang der finale Ausgleich.

„Im Endeffekt müssen wir natürlich mit dem einen Punkt sehr zufrieden sein, wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet“, sagte Trainerin Stefanie Lewe. Denn von Beginn an liefen die Mindelheimer einem Rückstand hinterher. Der kranke Torhüter Sascha Winter wurde zwar hervorragend von Maximilian Spies und Thomas Vogt vertreten. Aber die TSV-Abwehr erwischte an diesem Tag einfach einen rabenschwarzen Tag. Unnötige Ballverluste im Spielaufbau ermöglichten es den Tölzern, auf vier Tore davonzuziehen (8:12, 18. Minute). Auch wenn sich die Gastgeber mit schönen Toren über Kreisläufer Vinzenz Hörmann und schnellen Antritten von Florian Gaum wieder herankämpften, wollte der Ausgleich nicht fallen. Zur Pause lag der TSV Mindelheim mit 15:17 zurück.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs waren es die Gäste, die das Heft in die Hand nahmen. Schnell wuchs der Rückstand auf fünf Tore an. Mindelheim aber kämpfte und ging zwei Minuten vor Schluss durch den treffsicheren Außenspieler Armend Fetahu erstmals in Führung. Und obwohl Torhüter Thomas Vogt dreißig Sekunden vor Ende noch einen Sieben-Meter entschärfte, gelang den Tölzern zehn Sekunden später der Ausgleich. Dann folgten die eingangs erwähnten Schlusssekunden.

„Leider haben wir uns heute selber durch unser schwaches Abwehrspiel und die vielen, vielen Fehler im Spielaufbau um den Lohn gebracht“, so Lewe. (haba)

