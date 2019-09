Der Mindelheimer Kapitän zieht alle mit

Plus Patrick Eckers legt den Grundstein zum nächsten Heimsieg des TSV Mindelheim. Beim Heimspiel des SV Oberegg gegen den SV Ungerhausen gibt es eine äußerst faire Geste.

Heimspiel = drei Punkte: Diese einfache Gleichung ging auch diesmal wieder auf für den TSV Mindelheim. Gegen Schlusslicht FSV Lamerdingen gewannen die Mindelheimer mit 4:1. Der SV Oberegg muss dagegen nicht nur eine Heimniederlage, sondern auch noch eine schwere Verletzung und einen Platzverweis verkraften.

Mindelheim – Lamerdingen 4:1

Tore 1:0, 2:0 Patrick Eckers (35., 45.), 2:1 Dennis Wüster (52.), 3:1 Sebastian Schwegle (57.), 4:1 David Kienle (70.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Ralf Stützel

Ideen waren gefragt beim TSV Mindelheim im Spiel gegen einen tief stehenden und diszipliniert verteidigenden FSV Lamerdingen. Diese Ideen hatte in der ersten Halbzeit schließlich Kapitän Patrick Eckers, der sich seine beiden Tore praktisch per Doppelpass selbst vorbereitete. „Die Tore waren sehr schön herausgespielt, allerdings hatten wir schon vorher zwei, drei gute Chancen“, sagte TSV-Trainer Benedikt Deigendesch. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Lamerdingen zwar auf 1:2, doch dieses Tor sollte die einzige nennenswerte Torchance des Tabellenletzten bleiben.

Kurz darauf stellte Schwegle auf 3:1, ehe Kienle nach einem Traumpass von Gödrich den 4:1-Endstand markierte. „Wir waren klar besser und hätten auch höher gewinnen können. Ich bin zufrieden“, sagte Deigendesch nach der Partie.

Oberegg – Ungerhausen 0:2

Tore 0:1 Michel Kattein (86.), 0:2 Andre Braun (90.)

Rot TW Carsten Schmelz (Oberegg, 73.) wg. Handspiels außerhalb des Strafraums

Bes. Vorkommnis Rücknahme eines Elfmeters für Ungerhausen durch den Schiedsrichter beim Spielstand von 0:0 nach Rücksprache mit dem gefoulten Edin Kahric

Zuschauer 120

Schiedsrichter Sebastian Fleschhut

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften und Torchancen waren Mangelware. Ein Schock für die Heimmanschaft war die schwere Verletzung ihres Spielers Manuel Eisenschmid, der bereits nach 14 Minuten ausgewechselt werden musste. Unter diesen Voraussetzungen wurde das Spiel nicht besser. Nach der Pause war der SVO die zielstrebigere Mannschaft, blieb allerdings ohne Torerfolg.

In der 57. Minute zeigte der Schiedsrichter zur Überraschung aller auf den Elfmeterpunkt, nahm seine Entscheidung dann jedoch wieder zurück: SVU-Stürmer Edin Kahric bedeutete dem Schiedsrichter, nicht gefoult worden zu sein. Nach dieser starken Fair-Play-Geste hatte Oberegg plötzlich Oberwasser und durch Müller und Neher, den den Pfosten traf, die besten Chancen. Nach einer Abwehraktion von SVO-Keeper Schmelz außerhalb des Strafraumes, die der Schiedsrichter als Handspiel wertete, brachte die Rote Karte. In Überzahl sorgten dann Kattein und Braun in der Schlussphase für den 2:0-Sieg der Gäste.

Die weiteren Spiele im Stenogramm:

Lautrach-Iller. – Mauerstetten 1:0

Tor 1:0 Manuel Fischer (83.) Zuschauer 100 Schiedsrichter Tom Skorta

Buxheim – Fellheim 5:0

Tore 1:0 Luca Wassermann (31., FE), 2:0, 3:0 Max Müller (58., 74.), 4:0, 5:0 Luca Schwenk (80./FE, 90. + 2)

Rot Max Emanuel Bär (Fellheim/80.)

Zuschauer 150

Schiedsrichter Peter Skipor

Oberbeuren – Woringen 3:1

Tore 1:0 Bora Imamogullari (50.), 1:1 Andreas Tobler (77.), 2:1 Andreas Morhardt (78.), 3:1 Benjamin Markthaler (90.)

Zuschauer 90

Schiedsrichter Andreas Kunerth

Legau – Germaringen 0:1

Tor 0:1 Dominik Treischl (89.) Zuschauer 120 Schiedsrichter Adrian Dobler

Blonhofen – Ost-Memmingen 1:3

Tore 0:1 Josip Kordic (20.), 0:2 Naim Nimanaj (33.), 1:2 Johannes Schafroth (35.), 1:3 Naim Nimanaj (61.)

Zuschauer 150

Schiedsrichter Jakob Lang