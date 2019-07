vor 19 Min.

Der TTC Bad Wörishofen hat das Soll erfüllt

Zufrieden mit der Premierensaison: Marcel Zimmermann hat in seiner ersten Saison für den TTC Bad Wörishofen in der Bayernliga nur ein Spiel verloren.

Der TTC Bad Wörishofen strebt ein weiteres Jahr in der Bayernliga an. Auch Ex-Profi Marcel Zimmermann kann sich eine weitere Saison bei den Wörishofern vorstellen.

Von Axel Schmidt

Die Stimmung bei den Tennis-Herren des TTC Bad Wörishofen ist dem Wetter entsprechend gut: Vor dem letzten Saisonspiel am Sonntag in Landshut haben die Bayernliga-Herren den Klassenerhalt so gut wie sicher.

„Rein theoretisch wäre ein Abstieg auch mit vier gewonnenen Spielen noch möglich. Je nachdem, wie viele bayerische Mannschaften aus der 2. Bundesliga und Regionalliga absteigen“, sagt TTV-Vorsitzender Thomas Karl. Dennoch sehe er beruhigt dem letzten Spieltag entgegen. „Ich glaube nicht, dass es uns erwischt. Allerdings sollten wir schauen, dass wir in Landshut nicht zu hoch verlieren.“ Denn das könnte sich in der Endabrechnung negativ auf die Punktebilanz auswirken und eventuell noch einen Platz in der Tabelle kosten.

Das sieht auch Marcel Zimmermann so. Der Ex-Profi spielt seit dieser Saison als Nummer zwei beim TTC Bad Wörishofen um Bayernliga-Punkte. „Uns erwartet in Landshut ein schwieriges Spiel. Die sind Zweiter und schielen noch auf den Aufstieg. Die werden eine starke Aufstellung aufbieten“, erwartet er. „Wir wollen jedenfalls das Bestmögliche erreichen“, gibt Zimmermann aus. Der 35-Jährige lebt in Bad Wörishofen und spielte zuletzt 17 Jahre beim TC Großhesselohe.

In der 1. Bundesliga wollte Zimmermann nicht mehr spielen

Doch nach dessen Aufstieg in die 1. Bundesliga beendete Zimmermann dort seine aktive Spielerkarriere, wird aber weiterhin als Betreuer der Mannschaft im Einsatz sein. Wenn die Bayernliga am Sonntag endet, startet gleichzeitig die Bundesliga. Doch hier geht der TTC Bad Wörishofen vor: „Am ersten Spieltag muss ich noch nicht mit nach Düsseldorf, ich kann also noch einmal für Bad Wörishofen spielen“, so Zimmermann. Seine erste Saison beim TTC Bad Wörishofen bewertet er persönlich als gut. Auch die Mannschaft habe ihr Soll erreicht. „Ich habe nur ein Spiel knapp gegen Augsburg verloren (5:7, 6:4, 9:11 gegen Hannes Wagner, TC Schießgraben Augsburg, Anm. d. Red.). Und auch als Mannschaft haben wir es ganz gut hinbekommen.“

Trotz der frühen Verletzung von Georg Winkler. Der Südtiroler hatte sich zu Saisonbeginn eine Schulterverletzung zugezogen und konnte seitdem nicht mehr ins Geschehen eingreifen. „Solche Spieler zu ersetzen ist für einen Verein wie Bad Wörishofen schwer“, sagt Zimmermann.

Zimmermann will längerfristig in Bad Wörishofen bleiben

Umso erfreulicher ist die Aussicht auf den Klassenerhalt. Und damit eine weitere Saison in der Bayernliga. Ob Zimmermann auch im kommenden Sommer für den TTC Bad Wörishofen aufschlägt? „Prinzipiell natürlich sehr gerne. Ich kenne die Jungs, die Mannschaft ist toll und dadurch, dass ich vor der Haustüre spielen kann, ist es für mich recht angenehm“, sagt er. Aber: „Sport ist ein schnelllebiges Geschäft. Wer weiß, was kommt.“ Grundsätzlich aber habe er schon vor, sein Engagement in Bad Wörishofen langfristig auszulegen. „Ich war 17 Jahre lang in Großhesselohe. Ich bin also keiner, der jedes Jahr woanders spielen muss“, so Zimmermann.

Themen Folgen