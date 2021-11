EV Bad Wörishofen will den Spitzenreiter ärgern

Wer setzt sich durch? Der EV Bad Wörishofen will am Freitagabend dem ungeschlagenen Team aus Germering ein Bein stellen. Am Sonntag steht das Auswärtsspiel in Bad Aibling an. Auch dort wollen die Wölfe als Sieger vom Platz gehen – genau wie in der Partie gegen den EV Pfronten (Bild).

Foto: Andreas Lenuweit (Archivfoto)