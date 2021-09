Eishockey

20:02 Uhr

Internationales Flair in Kaufbeurer Arena

Die Erdgas-Schwaben-Arena in Kaufbeuren wird im kommenden Jahr Austragungsort der U18-WM.

Plus Die weltbesten U18-Team treffen sich im kommenden Jahr zur WM an der Wertach. Zweiter Austragungsort ist Landshut. Was sich der Deutsche Eishockey-Bund davon erhofft.

Im Dezember 2018 war Füssen Schauplatz der U20-Weltmeisterschaft, im kommenden Jahr trifft sich der weltbeste Eishockey-Nachwuchs erneut im Ostallgäu: Wie berichtet ist Kaufbeuren neben Landshut Austragungsort der Titelkämpfe bei der U18. Damit hat der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zwei bayerische Traditionsstandorte als Veranstaltungsorte ausgewählt. Vom 21. April 2022 bis 1. Mai 2022 treffen die zehn besten U18-Nationalmannschaften der Welt aufeinander.

