Eishockey

13:58 Uhr

Was auf die Wörishofer Wölfe in der neuen Spielzeit zukommt

In der abgebrochenen Saison 2020/21 war das Duell mit dem EV Fürstenfeldbruck eines der wenigen Spiele, die der EV Bad Wörishofen in der Landesliga absolvieren konnte. Nun trifft man zum Saisonauftakt in der neuen Saison Mitte Oktober wieder aufeinander.

Plus Die Landesliga führt unter anderem die Quotientenregel ein. Der Saisonauftakt beschert dem EV Bad Wörishofen gleich zwei Heimspiele.

Von Axel Schmidt

Mit einem Heimspiel gegen den EV Fürstenfeldbruck startet der EV Bad Wörishofen in die Eishockey-Landesliga-Saison 2021/22. Eröffnungsbully in der Bad Wörishofer Eisarena ist am Freitag, 15. Oktober, um 20 Uhr. Auch am Sonntag, 17. Oktober, genießen die Wölfe Heimrecht: Dann kommt der EV Pfronten. Das geht aus dem offiziellen Spielplan hervor, den Obmann Frank Butz vom Bayerischen Eissport-Verband (BEV) nun veröffentlicht hat.

