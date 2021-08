Fußball

In Tussenhausen wird die Fußballsaison eröffnet

Dominikus Beggel, Vorsitzender des SV Tussenhausen, blickt auf drei arbeitsreiche Jahre zurück und nun auf ein modernes, größeres Sportheim und auf ein perfekt gepflegtes Hauptspielfeld. Am Freitag wird hier die neue Saison in der A-Klasse Allgäu 2 angepfiffen.

Plus Das inoffizielle Eröffnungsspiel der neuen Saison findet am Freitagabend in Tussenhausen statt. Dort hat sich in den vergangenen beiden Jahren viel getan.

Von Axel Schmidt

Wie ein Uhrwerk schleicht der Mähroboter über die Grünfläche. Mal längs, mal seitwärts, mal diagonal. Unaufhörlich sorgt er dafür, dass der SV Tussenhausen seinen Fußballern eine perfekte Spielstätte bieten kann. „Die Anschaffung war nicht billig, hat sich aber gelohnt“, sagt Dominikus Beggel. Der 31-Jährige ist Vorsitzender des SV Tussenhausen und blickt an diesem Tag mit einer Mischung aus Stolz, Zufriedenheit und Erleichterung auf das, was der Verein in den vergangenen drei Jahren aufgebaut hat.

