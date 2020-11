vor 47 Min.

Fußballkreis holt Meinung der Vereine zum Ligapokal ein

Im Oktober standen sich der SV Schlingen (links) und die SG Kirchdorf/Rammingen im Ligapokal der A-Klassen-Gruppe 3 gegenüber. Es könnte das letzte Spiel in diesem Wettbewerb gewesen sein.

Plus Soll der Ligapokal im Allgäu fortgesetzt werden oder nicht? Diese Frage stellt der Fußballkreis Allgäu seinen Vereinen.

Von Axel Schmidt

Er war als „Lückenbüßer“ geplant, doch nach dem erneuten Lockdown und der vorzeitigen Winterpause stellt sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Fußball-Ligapokals. Diese Frage wird wohl auch demnächst beim Bayerischen Fußballverband (BFV) im Verbandsspielausschuss diskutiert werden.

Um hierzu eine Diskussionsgrundlage zu haben, hat der Fußballkreis Allgäu seinen Vereinen einen Fragebogen zukommen lassen. Darin werden die Vereine zu folgenden Möglichkeiten befragt:

Abbruch Der Ligapokal wird abgebrochen und alle bisher ausgetragenen Partien nicht gewertet.

Der wird abgebrochen und alle bisher ausgetragenen Partien nicht gewertet. Weiterführung 1 Der Ligapokal wird weitergespielt. Die ausstehenden Spiele werden in die Vorbereitungsphase im Frühjahr 2021 gelegt, die Finals finden an Ostern statt.

Der wird weitergespielt. Die ausstehenden Spiele werden in die Vorbereitungsphase im Frühjahr 2021 gelegt, die Finals finden an statt. Weiterführung 2 Der Ligapokal wird weitergespielt. Die Spiele werden unter der Woche ausgetragen, an Ostern finden die Finals statt.

Der wird weitergespielt. Die Spiele werden unter der Woche ausgetragen, an finden die Finals statt. Neustart 1 Der Ligapokal wird neu gestartet und in K.o .-Runden in den jeweiligen Ligen in der Vorbereitungsphase ausgespielt, Finals an Ostern (maximal fünf Spiele).

Der wird neu gestartet und in .-Runden in den jeweiligen Ligen in der Vorbereitungsphase ausgespielt, Finals an (maximal fünf Spiele). Neustart 2 Der Ligapokal wird neu gestartet und in K.o .-Runden in den jeweiligen Ligen unter der Woche bis Ostern ausgespielt (maximal fünf Spiele).

Der wird neu gestartet und in .-Runden in den jeweiligen Ligen unter der Woche bis ausgespielt (maximal fünf Spiele). Rückzug Die Mannschaft zieht sich aus dem Ligapokal zurück (was aktuell noch kostenpflichtig ist).

Zudem werden die Vereine gefragt, ob sie ihre Entscheidung überdenken würden, gäbe es eine Geldprämie für den Sieg im Ligapokal. Auch die Teilnahme am Toto-Pokal 20/21 (Finale am 1. Mai 2021) wird abgefragt, da die Spiele der K.o.-Phase aufgrund der Terminlage voraussichtlich alle unter der Woche stattfinden müssen. Die Vereine haben nun bis 20. November Zeit, diesen Fragebogen zu beantworten und an Spielleiter Polykarp Platzer zurückzusenden.

