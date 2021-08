In Tussenhausen geht es auf acht Rollen schnell bergab

Plus Von der breiten Öffentlichkeit eher unbemerkt hat sich in Tussenhausen eine äußerst erfolgreiche Inlineskater-Szene etabliert. Das Trainingslager ist international.

Rasante Talfahrten haben ja durchaus Tradition in Tussenhausen. Waren es zunächst Seifenkisten mit vier Rädern, sind es nun jeweils acht Rollen, genauer gesagt Inlineskates, die den Angelberg hinunterdüsen.