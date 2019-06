vor 35 Min.

Kirchheims Moral wird nicht belohnt

Der TSV Kirchheim verliert das „Bonusspiel“ um den möglichen Kreisliga-Aufstieg.

Von Robert Prestele

Ein Relegationsspiel auf des Messers Schneide sahen die knapp 650 Zuschauer in Greimeltshofen. Am Ende hatte der SV Steinheim mit zwei Toren Vorsprung das bessere Ende für sich. Der TSV Kirchheim verließ dennoch den Platz erhobenen Hauptes.

Ohne große Anlaufzeit gingen die beiden Teams ins Spiel. Mit einer cleveren Mischung aus genauem Passspiel und weiten Bällen agierte Steinheim in Richtung Kirchheimer Tor. Die Basis dafür bildete die sichere und stabile Abwehrreihe um Spielertrainer Daniel Eisenmann. Kirchheim versteckte sich demgegenüber keineswegs. Geradlinig und solide versuchten sie, das Leder in den eigenen Reihen zu halten. Zunächst war aber auch hier sichere Defensivarbeit angesagt und so konnte Abwehrchef Martin Loracher nicht so häufig seine gefürchteten Vorstöße starten.

Nach 20 Minuten sieht Steinheim wie der Sieger aus

Nach zehn Minuten jubelten die Steinheimer erstmals: Bei einer Flanke war Kirchheims Abwehr etwas unsortiert, Arthur Ulinets war zur Stelle und setzte einen Kopfball aus kurzer Distanz in die Maschen. Zehn Minuten später stand er schon wieder parat. Einen Konter vollendete er, für Kirchheims Keeper Marcel Schiegg unhaltbar, flach ins lange Eck.

Wer trotz dieser 2:0-Pausenführung glaubte, die Partie sei schon gelaufen, der irrte gewaltig – und das lag am TSV Kirchheim. Denn mit toller Moral kämpften sie sich zurück in die Begegnung. Kurz nach dem Seitenwechsel landete ein Einwurf von Daniel Beer im Strafraum Steinheims. Auf Umwegen kam der Ball schließlich zu Samet Özer, der kompromisslos zum Anschlusstreffer abschloss. Jetzt war Feuer im Spiel und die im ersten Abschnitt so sichere Steinheimer Abwehr wackelte ein ums andere Mal. Nur kurz nach dem Anschlusstreffer vertändelte Steinheim den Ball im eigenen Strafraum. Denys Baikov nutzte die Unsicherheit und setzte das Leder cool zum 2:2 ins Netz.

Dynamik aber auch Hektik bestimmte von nun an das Spielgeschehen. Beide Teams hatten den Führungstreffer auf dem Fuß – zunächst noch erfolglos. Dann aber brachte ein mustergültig vorgetragener Konter die Entscheidung zugunsten Steinheims. Eine maßgenaue Hereingabe nutzte Timo Eisenmann mit einem strammen Flachschuss aus etwa zehn Metern zum 3:2 (82.). Die Gelb-Rote Karte danach für Kirchheims Martin Loracher hatte nur noch statistischen Wert und auch der vierte Treffer für Steinheim durch Daniel Reim in der Schlussminute war nur Ergebniskorrektur.

Kirchheims Trainer ist stolz auf seine Mannschaft

Richtig stolz war Kirchheims Trainer Karl Kögel nach dem Spiel: „Wie wir heute nach dem Rückstand zurückgekommen sind, das ist schon aller Ehren wert. Meine Jungs haben nie aufgegeben. Zwar ist die Relegation für uns ein Bonusprogramm, aber natürlich hätten wir auch gerne gewonnen. Die Chance dazu war ja auch da.“ Nahezu sprachlos war der Doppelpacker Arthur Ulinets nach der Begegnung: „In so einem wichtigen Spiel gleich zwei Tore zu schießen ist schon ein besonderes Erlebnis. Aber wir sind ein Team.“ Das nun am Samstag gegen den TV Weitnau um den Kreisliga-Aufstieg spielt.

