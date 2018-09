vor 56 Min.

Mindelheimer wollen sich gleich beweisen Lokalsport

Alles hört auf ihr Kommando: Stefanie Lewe (stehend) gibt den Mindelheimer Handballern während des Vorbereitungsturniers taktische Anweisungen. Am Sonntag wird es ernst für die junge Mannschaft. Dann startet sie mit einem Heimspiel gegen Pullach in die Saison.

Die Mindelheimer Herren gehen optimistisch in die neue Bezirksligasaison, die mit einem Heimspiel beginnt. Und das, obwohl zwei routinierte Stammspieler nicht mehr dabei sind.

Von Axel Schmidt

„Wir freuen uns auf die Saison“, hatte Stefanie Lewe nach dem Handballturnier am vergangenen Wochenende gesagt. Die Trainerin der ersten Männermannschaft geht zuversichtlich in die neue Bezirksligaspielzeit. Schließlich habe ihre Mannschaft beim Vorbereitungsturnier eine starke Leistung gezeigt: „Die ersten beiden Spiele haben die Jungs hervorragend gespielt und alles sehr gut umgesetzt, was wir trainier haben“, sagt Lewe zu den Partie gegen den SC Kissingen und PSV München.

Im vereinsinternen Duell gegen die zweite Mannschaft sei dann der Respekt vor den ehemaligen Routiniers doch etwas zu groß gewesen – und am Ende wurden die Beine dann auch zu schwer. „Wir haben am Tag zuvor drei Trainingseinheiten gehabt“, erklärt Lewe.

Zwei erfahrene Spieler traten ab

Wo sie ihre Mannschaft in der kommenden Bezirksligasaison sieht? „Das ist schwer zu sagen. Wir stellen sicher eine der jüngsten Mannschaften“, sagt sie und meint damit unausgesprochen, dass die Leistung durchaus noch schwanken kann von Spiel zu Spiel. Doch auch im vergangenen Jahr war der Kader ähnlich jung – und damals reichte es für die Aufstiegsrelegation.

Im Sommer haben nun zwei erfahrene Spieler das Team verlassen: Johannes Heimpel und Maximilian Moser spielen in Zukunft in der zweiten Mannschaft. „Damit fehlt uns schon ein Pfund“, sagt Lewe, die aber sicher ist, dass die Mannschaft das kompensieren kann. Entsprechend gibt sie sich etwas vorsichtig, was das Saisonziel angeht: „Ich fände es schon toll, wenn wir uns wieder ähnlich einreihen würden, wie im letzten Jahr. Relegation muss gar nicht sein, Platz drei wäre auch schön“, sagt sie. Für den Sprung nach ganz vorne sei es aber noch zu früh: „Das ist dann doch noch eine Nummer zu groß.“

Wo die Mindelheimer in der neuen Saison einzuordnen sind, darauf könnte es gleich am ersten Spieltag eine Antwort geben. Am Sonntag nämlich empfangen die Mindelheimer den Absteiger aus der Bezirksoberliga, den SV Pullach. Um 16 Uhr wird diese Partie in der Dreifachsporthalle des Maristenkollegs angepfiffen. „Das ist ein toller Auftakt für uns und gleich eine Standortbestimmung“, sagt Lewe, die sehen will, ob es gegen solche Teams reicht, oder ob man noch eine Schippe drauflegen muss.

Der komplette Kader steht zur Verfügung

Personell kann Lewe aus dem Vollen schöpfen: Alle Mann sind am Sonntag fit. „Es sind sogar zu viele. Das heißt, ich muss Spieler streichen“, sagt sie über das Luxusproblem eines Trainers. Mit Sascha Winter ist ein weiterer Torhüter im Kader. Winter hat bereits vor einigen Jahren in Mindelheim gespielt, musste dann aber aus beruflichen Gründen pausieren. Aus der zweiten Mannschaft hat sich Florian Gaum nach oben gespielt und wird nun in der ersten Mannschaft spielen.

Seine ehemaligen Teamkollegen zeigten am vergangenen Wochenende eine starke Turnierleistung. Nur einen Punkt musste die Mannschaft um Spielertrainer Markus Gaum abgeben, gewann unter anderem auch gegen die erste Mannschaft. Viele Spielanteile bei den Routiniers der Herren 2 bekam auch der A-Jugendspieler Manuel Gollmitzer. Durch schöne Tempogegenstöße konnte er sich immer wieder in die Torschützenliste eintragen.

Das freute auch den Trainer. „Das Heranführen der Jugendspieler an den Seniorenbereich ist eines unserer Saisonziele. Wir möchten einfach gemeinsam Spaß am Handballsport haben“, sagt Markus Gaum. Seine Mannschaft eröffnet am kommenden Samstag die Saison in der Bezirksklasse West mit dem Heimspiel gegen die SG Kaufbeuren/Neugablonz 2 (17.30 Uhr, Maristenkolleg).

Themen Folgen