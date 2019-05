vor 40 Min.

Oberegg holt den Pokal

Im Finale um den Kreispokal bezwingt der Kreisklassist den TSV Buching/Trauchgau verdient. Das Double ist für den SVO damit in diesem Jahr zum Greifen nah.

Von Axel Schmidt

Kreispokal-Sieger SV Oberegg! Die Mannschaft von Spielertrainer Thomas Hartmann hat gestern im Finale in Wald bei Marktoberdorf den TSV Buching/Trauchgau mit 3:1 besiegt und sich damit erstmals den Allgäuer Pokal geholt.

Vor 650 Zuschauern agiert der SV Oberegg so, wie man den Tabellenführer der Kreisklasse Allgäu 2 kennt: Aus einer sicheren Abwehr heraus mit schnellem, schnörkellosen Spiel nach vorn. So hat Torjäger Christian Faulstich in der 25. Minute die erste Riesenchance auf die Führung, scheitert nach seinem Alleingang aber an Buchings Keeper Michael Filser.

Mit dem Halbzeitpfiff liegt Oberegg plötzlich hinten

Kurz vor der Pause stockt dem zahlreich erschienenen Oberegger Anhang kurz der Atem: Buchings Philipp Engelbrecht wird im Strafraum gefoult und ein Pfiff ertönte – allerdings entscheidet das Schiedsrichtergespann um Quang Nguyen auf Abseits. Durchatmen, allerdings nur zwei Minuten lang. Denn mit dem Halbzeitpfiff geht der Tabellendritte der Kreisklasse Allgäu 3 durch einen direkten Freistoß von Martin Sieber in Führung.

Oberegg will in die Geschichtsbücher

„Buching/Trauchgau ist so aufgetreten, wie wir es erwartet haben. Trotzdem haben wir uns in der ersten Halbzeit schwer getan und nur eine große Torchance herausgespielt“, sagte Obereggs Coach Thomas Hartmann nach der Partie. „Und dann kriegen wir mit dem Pausenpfiff dieses Gegentor...“

Daniel Rothärmel erweist sich als perfekter Joker

Prompt nutzt Oberegg die Halbzeitpause, um taktisch etwas umzustellen. Zudem spielt dem SVO in die Karten, dass Buchings Kapitän Sebastian Pfeiffer in der Kabine blieb. „Den haben wir nie in den Griff gekriegt. Warum er rausmusste, weiß ich nicht“, sagte Hartmann. Seine Mannschaft agiert nun entschlossener und es entwickelt sich praktisch ein Spiel auf ein Tor. „Ich weiß gar nicht, ob Buching in der zweiten Halbzeit überhaupt eine Chance hatte“, so Hartmann. Dennoch dauert es bis zur 67. Minute, ehe der eingewechselte Daniel Rothärmel eine Flanke zum Ausgleich abschließt. Als kurz darauf Buchings Martin Niggl wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz muss (73.), ist Oberegg in Überzahl.

Und die nutzen die Unterallgäuer am Ende aus. In der 82. Minute ist es erneut Daniel Rothärmel, der nach einem Eckball im Strafraum zur Führung abstauben kann. Und vier Minuten später fällt dann die Entscheidung. Lukas Zingerle wird im Strafraum gelegt, den fälligen Strafstoß legt sich Torjäger Christian Faulstich zurecht – und verwandelt ihn in die Tormitte zum 3:1 (87.). Schon zu diesem Zeitpunkt gibt es für einige Fans kein Halten mehr – sie feiern mit den SVO-Spielern diesen Treffer auf dem Platz.

Jetzt soll auch die Meisterschaft her

In den Schlussminuten passiert nicht mehr viel, ein Kopfball von Buchings Sebastian Hafner geht in der Nachspielzeit knapp über das Tor. Als der Abpfiff ertönt, feiert der SV Oberegg eine rauschende Pokalfeier auf dem Platz. „Es war nicht unbedingt souverän, aber am Ende verdient. In Überzahl haben wir die Partie gut runtergespielt und in meinen Augen verdient gewonnen“, sagte Hartmann. „Teil eins des Doubles ist also erfüllt, jetzt hoffen wir, dass wir in den kommenden Wochen auch Teil zwei erfüllen.“

So haben sie gespielt:

TSV Buching/Trauchgau Filser, Krug (60. Straubinger), Büchl, Hafner, Sieber, Lang, M. Niggl, Pfeiffer (46. B. Niggl), Kithiy (74. Trakies), Engelbrecht, Schmid

SV Oberegg Schmelz, Bauschmid, Hartmann, T. Rothermel, M. Faulstich, Linder, Zingerle, C. Faulstich, Fischer (40. D. Rothärmel/90. Maier), Müller, Eisenschmid

Tore 1:0 Sieber (45. + 2), 1:1, 1:2 Rothärmel (67., 82.), 1:3 C. Faulstich (87., FE)

Gelb-Rot M. Niggl (Buching/Trauchgau, 73.), wdh. Foulspiel

Zuschauer 650

Schiedsrichter Quang Nguyen

