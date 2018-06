vor 22 Min.

„Sané wäre bei mir dabei gewesen“ Lokalsport

Der ehemalige Löwen-Trainer Reiner Maurer hat schon für Berti Vogts und Christoph Daum als Videoanalyst gearbeitet. Die WM verfolgt er mehr als Fan denn als Trainer

Herr Maurer, sind Sie denn schon in WM-Stimmung?

Heute noch nicht. Mit dem Anpfiff zum ersten Spiel, wird die WM-Stimmung auch da sein.

Sehen Sie die Spiele als Fan oder doch eher als Trainer und überlegen sich dabei immer, wie man den Gegner nun knacken könnte?

Ich fiebere bei den Spielen der deutschen Mannschaft genauso als Fan mit. Bei den anderen Spielen kommt schon öfter der Trainergedanke durch. Ich sehe natürlich sehr gerne Fußball und es kann durchaus sein, dass ich mir auch sämtliche Spiele anschaue.

Was viele nicht wissen: Sie waren in den 1990er Jahren als Videoanalyst beim Deutschen Fußballbund (DFB) für die Nationalmannschaft tätig.

(lacht) Ja, das war im letzten Jahrtausend. Da war Berti Vogts noch Bundestrainer. Ich war von etwa 1996 bis 1999 als Videoanalyst tätig. Damals war das noch lange nicht so ausgeprägt, wie es heute ist. Mittlerweile hat ein Verein wie RB Salzburg zwei Analysten allein für den Nachwuchs.

Wie sah denn Ihr Tätigkeitsfeld damals aus?

Ich hatte die Trainer A-Lizenz und war bereits als Spieler bei 1860 in der IT-Branche tätig. Dadurch hat es sich ergeben, dass ich mich mit dem Thema Videoanalysen intensiv beschäftigt habe. Ich habe Berti Vogts durch eine Spielanalyse seiner Mannschaft überzeugt, welche Aussagen meine computergestützten Videoanalysen im Gegensatz zu einer Datenbank liefern. Der Bundestrainer gab mir nach seinen Länderspielen vor, welche Schwerpunkte er von seinem Spiel analysiert haben wollte. Und ich schickte ihm dann nach den Länderspielen eine Videokassette mit den analysierten Spielsituationen plus den entsprechenden Daten.

Was waren das für Szenen?

Es ging beispielsweise um die defensive Zweikampfführung einzelner Spieler oder auch darum, wie die Mannschaft zu mehr Torchancen hätte kommen können. Ob es der falsche Laufweg war, der Pass zum falschen Zeitpunkt oder ungenau gespielt wurde. Man sah die Stärken und Schwächen der Spieler in bestimmten Situationen – und damit konnte Berti Vogts dann mit den Spielern daran arbeiten. Das Schöne war, dass man ganz gut Zeit dafür hatte. Denn damals lagen zwischen den Länderspielen meist zwei, drei Monate.

Im Prinzip waren Sie ja ein Pionier auf diesem Gebiet.

Das war damals tatsächlich ein Novum. Erst ab 2004 wurde das beim DFB grundlegend geändert.

Zu der Zeit aber waren Sie schon wieder im Bundesliga-Fußball tätig.

Ich habe damals hin und wieder für Bayer Leverkusen gearbeitet. Christoph Daum hat sehr intensive Videobesprechungen gemacht, oftmals vor dem Training. Schon damals gab es einen Mitarbeiter von Bayer, der das Training mit der Kamera aufnahm. Nach Abschluss meines Fußball-Lehrer-Lehrgangs 1998 führte ich Analysen für Werner Lorant von 1860 München durch. Von 1999 bis 2001 habe ich zusätzlich die Spiele von der SpVgg Unterhaching analysiert, die damals in der Ersten Bundesliga spielten. Zur selben Zeit war ich noch Trainer beim FC Memmingen. Ab 2001 war ich dann als Assistenztrainer nur noch für 1860 München tätig.

Schöne neue Welt. Dennoch gibt es auch Kritik, zuletzt vorgetragen von Mehmet Scholl, der die Trainerausbildung, aber auch das Training im Nachwuchsbereich scharf kritisierte. Wie stehen Sie dazu?

Das Motto „Geht’s raus und spielt’s Fußball“ gibt es nicht mehr. Die durchaus berechtigte Kritik von Mehmet Scholl bezieht sich nicht auf die Videoanalysen. Vielmehr müssen auch die individuellen Stärken jedes einzelnen Spielers gefördert werden. Im Trainingsaufbau der Bundesliga-Leistungszentren wird auch aus meiner Sicht zu sehr diktiert. Vorgaben wie eine ausführliche Dokumentation der Trainingseinheiten sowie die sehr langfristige Planung der Trainingseinheiten verhindern den konkreten Einfluss auf die einzelnen Spieler und die aktuelle Situation.

War Jogi Löw auf diesem Auge bei Leroy Sané blind?

Bei mir wäre er jedenfalls dabei gewesen. Julian Brandt mag seine Qualitäten haben, aber mit Sané kann er nicht mithalten. Und Julian Draxler war ja bei Paris auch nur die Nummer fünf oder sechs im Offensivbereich. Sané hat bei Manchester City 15 Tore geschossen und zehn vorbereitet. Aber Pep Guardiola spielt auch ein anderes System als Jogi Löw. Bei ihm müssen die Außenverteidiger offensiver agieren, die Stürmer rücken dafür weiter ins Zentrum. Das kommt Spielern wie Thomas Müller oder Marco Reus entgegen. Sané eher nicht.

Welche Taktik würden Sie bevorzugen?

Ich kann mir vorstellen, dass Jogi Löw gegen Top-Nationen mit einer Dreier-Kette spielt. Dass also Niklas Süle noch die Defensive verstärkt und man dafür nur noch mit zwei zentralen Mittelfeldspielern spielt. Dann hätte man einen noch verstärkten Bayern-Block in der Abwehr, der für mehr Sicherheit sorgt. Die Abwehr war zuletzt anfällig. Ähnlich ist Löw ja 2014 verfahren, als er in den entscheidenden Spielen Philipp Lahm zurückbeorderte. Von da an lief es und man kassierte ab dem Viertelfinale nur ein Gegentor – beim 7:1 gegen Brasilien.

Waren die beiden Testspiele gegen Österreich (1:2) und Saudi-Arabien (2:1) auch so etwas wie ein Weckruf?

Die ersten Halbzeiten in beiden Spielen waren aus meiner Sicht okay. Gegen Saudi-Arabien führte man 2:0, hat zwei Mal den Pfosten getroffen und ein Tor wurde zu Unrecht aberkannt. Die zweiten Halbzeiten waren leider desolat. Wenn man gegen Österreich in der zweiten Halbzeit gefühlt acht Torchancen zulässt, verunsichert das. So etwas ist nicht gut für eine Mannschaft. Vor so einem Turnier ist es wichtig, dass sich die Spieler mental stark fühlen. Der Trainer, denke ich, hat alles im Griff und die Spieler wissen auch (hoffe ich zumindest), was sie ab Sonntag leisten müssen. Grundsätzlich wäre es aber besser gewesen, wenn man in den letzten beiden Spielen eine bessere zweite Halbzeit abgeliefert hätte.

Wer ist denn Ihr WM-Favorit?

Ach, da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Es werden die üblichen Verdächtigen sein, Spanien und Frankreich. Brasilien ist wesentlich stärker, mit Neymar und Coutinho haben sie zwei äußerst dribbelstarke und torgefährliche Außenspieler. Auch Argentinien und England sind nicht zu verachten. Dazu schätze ich Belgien um de Bruyne sehr hoch ein. Natürlich wünschen wir uns alle, dass wir den Titel erneut gewinnen.

Interview: Axel Schmidt

Themen Folgen