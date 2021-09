Ein Dirlewanger wird Deutscher Meister

Plus Bei der deutschen Meisterschaft hadert der Dirlewanger Florian Krumm mit seiner Leistung im Einzel. Dafür klappt es im Team-Wettbewerb umso besser.

Der Dirlewanger Sportschütze Florian Krumm blickt letztlich doch zufrieden auf die Wettbewerbe um die deutsche Meisterschaft in München zurück. Zwar war er mit seiner Leistung im Einzelwettbewerb nicht ganz zufrieden, dafür aber sorgte Krumm zusammen mit seinen Teamkollegen vom Bundesligisten SV Pfeil Vöhringen im Mannschaftswettbewerb für Furore.