Ski alpin

vor 18 Min.

In Mindelheim bereitet sich der Ski-Nachwuchs auf die Saison vor

Wer im Winter die Pisten möglichst schnell und unfallfrei nach unten fahren will, muss sich im Sommer die nötige Kondition dafür antrainieren. So geschehen am Wochenende, als die RG Burig Mindelheim den Kondi-Wettkampf des DSV-Schülercups ausrichtete und die Teilnehmer zum Crosslauf auf die Mindelburg bat.

Plus Gute Skifahrer werden im Sommer gemacht. Oder im Herbst. So richtet die RG Burig Mindelheim den Konditionswettkampf zum deutschen Schülercup aus – ganz ohne Schnee.

Von Axel Schmidt

Gute Skifahrer werden im Sommer gemacht – so lautet eine alte Trainerweisheit. Eine, die auch gerne von anderen Wintersportlern wie Eishockeyspielern oder Biathleten genannt wird. Tieferer Grund dieses Spruchs: Im Sommer werden die nötige Kraft und die Kondition für den meist kurzen und deshalb umso intensiveren Wettkampfwinter aufgebaut. Bei den deutschen Nachwuchsskifahrern gibt es deshalb mittlerweile einen eigenen Wettkampf, der anschließend in die Gesamtwertung mit einfließt. Und genau dieser sogenannte „Kondi-Wettkampf“ fand nun in Mindelheim statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen