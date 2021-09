Buchloe stolpert im Derby in Türkheim

Plus Der Spitzenreiter der Kreisklasse Allgäu 2 lässt erstmals in dieser Saison Punkte liegen. Das Tor fiel eher zufällig.

Leicht würde es für den Tabellenführer aus Buchloe nicht werden, das war schnell erkennbar. Denn der SVS Türkheim versteckte sich keineswegs. Im Gegenteil, die Heimelf zog ein gefälliges Passspiel auf. Das brachte nach etwa zehn Minuten auch schon eine sehr gute Tormöglichkeit für die Gastgeber ein. Daniel Kriger tauchte allein vor dem Buchloer Keeper auf, doch Peter Flöring reagierte glänzend.