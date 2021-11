Der FC Bad Wörishofen verteilt Geschenke, beschenkt sich aber mit drei Punkten

Plus Souverän meistert der FC Bad Wörishofen sein Heimspiel gegen den TSV Mittelneufnach. Und das, obwohl der FCW-Torjäger kalt gestellt wird.

Wer beim Duell der beiden Tabellennachbarn ein Spiel auf Augenhöhe erwartet hatte, sah sich nur anfangs bestätigt. Mit zunehmender Dauer übernahm der FC Bad Wörishofen immer mehr die Spielkontrolle und siegte letztlich so hoch wie verdient mit 5:2 gegen die Gäste aus Mittelneufnach. Zudem verteilten die Hausherren auch noch zwei Gastgeschenke.