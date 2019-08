vor 9 Min.

Startschuss zum Stauseelauf

Wettbewerb mit Aussicht in Bad Wörishofen

Ob die Athleten viel Zeit haben werden, die Schönheit der Landschaft zu genießen? Beim mittlerweile fünften Stauseeelauf des TSV Bad Wörishofen geht es immerhin auch um den Sieg. Am Freitag, 16. August, starten die Läuferinnen und Läufer am Seglerheim am Bad Wörishofer Stausee. Von dort geht es zuerst am See und dann an der Wertach entlang bis zur Brücke in Stockheim bevor es auf der östlichen Fluss- und Seeseite wieder zurückgeht. Es besteht die Möglichkeit eine Runde (5,3 km) oder zwei Runden (10,6 km) zu laufen. Start für alle ist um 18 Uhr. Direkt im Anschluss findet die Siegerehrung statt. Nachmeldungen sind noch bis 17 Uhr möglich. Nähere Informationen unter www.tsv-bw.de. (mz)

