15:35 Uhr

Was das Drei-Königs-Turnier in Mindelheim verspricht

36 Handballspiele finden am Wochenende beim Drei-Königs-Turnier in der Maristenhalle statt. Mit dabei ist auch wieder eine Mannschaft aus Mindelheims Partnerstadt Schwaz (weiß-blaue Trikots). Sie gilt als Favorit auf den Turniersieg.

Europa in Mindelheim: Zum Drei-Königs-Turnier kommen Mannschaften aus vier Ländern in die Maristenhalle. Auf wen sich die Veranstalter besonders freuen.

Von Juliane Gaum

In diesem Jahr quoll das Email-Postfach der Handballabteilung förmlich über. „So viele Anmeldungen hatten wir schon seit Jahren nicht mehr“, sagt Thomas Sailer, der die Gastmannschaften betreut. „Wir mussten sogar einigen Mannschaften absagen, und bekamen daraufhin viele enttäuschte Rückmeldungen.“ Die Rede ist vom berühmten Drei-Königs-Turnier, das vom TSV Mindelheim ausgetragen wird.

Über zwei Tage hinweg werden in der Dreifachsporthalle beim Maristenkolleg 36 Handballspiele ausgetragen. Die Schirmherrschaft hat auch in diesem Jahr wieder Bürgermeister Stephan Winter. Er wird die Mannschaften aus vier Nationen am Samstag gegen 12.30 Uhr auch vonseiten der Stadt wieder willkommen heißen. Besonders stolz sind die Veranstalter auf die Teilnahme der Herrenmannschaft aus der Partnerstadt Schwaz, die seit Jahren hochklassigen Handball in der Kreisstadt zeigt.

Beim Drei-Königs-Turnier in Mindelheim spielen internationale Mannschaften

Neben den Österreichern gesellen sich wieder der ASC Algund aus Südtirol dazu, aus Weinfelden in der Schweiz die Herren Youngsters und Oldies sowie ihre Damenmannschaft. Aus Deutschland zeigen sich heuer auch neue Gesichter: So treten die Mannschaften aus Schwabmünchen, Göggingen jeweils mit Damen und Herren an. Der TSV Friedberg schickt sein Herren-Team, der SpVgg Erdweg aus Altbayern ist genau wie Ottobeuren und Immenstadt mit den Damenmannschaften vertreten. Auch die Gastgeber werden wieder ihre Teams ins Rennen schicken.

„Die Favoritenrolle nimmt bei den bei den Herren sicherlich wieder die ULZ SPK Schwaz ein“, teilt die Turnierleitung, bestehend aus Markus Gaum, Alexander Weikmann und Thomas Vogt, mit. „Bei den Damen ist es ein gut ausgeglichenes Feld.“ Das Turnier ist vor allem organisatorisch wieder ein Kraftakt für alle Beteiligten des TSV Mindelheim. „Unsere Helfer arbeiten schon seit Wochen an dem Turnier, wir stoßen heuer schon logistisch und organisatorisch an unsere Grenzen“, so die Veranstalter.

Drei-Königs-Turnier des TSV Mindelheim endet am Sonntag

Die Herren des TSV Mindelheim spielen am Samstag um 9.30 Uhr gegen den ASC Algund, um 13.15 Uhr gegen die Weinfelden Youngsters und um 16.20 Uhr gegen Göggingen. Die TSV-Damen treffen ebenfalls am Samstag um 10.15 Uhr auf Weinfelden, bevor um 14 Uhr Göggingen wartet. Das letzte Spiel bestreiten die Damen um 17.15 Uhr gegen Immenstadt. Diese Spiele dauern jeweils zweimal zehn Minuten.

Wer das Drei-Königs-Turnier gewinnt, entscheidet sich schließlich am Sonntag. Um 14.45 Uhr ist das Endspiel der Damen angesetzt, bevor ab 15.15 Uhr die Herren zum Abschluss um den Turniersieg spielen. Die Final-Spiele dauern zweimal 15 Minuten.

Themen folgen