Weite Sprünge von Jung und Alt

Der TSV Mindelheim konnte die Leistungen für das Sportabzeichen zwar abnehmen, die Feierstunde fällt jedoch aus

In Zeiten wie diesen ist alles anders, auch im Sport. Manch eine Einschränkung im Zuge der Corona-Pandemie kann man durch neue Ideen kompensieren, andere jedoch nicht. Das weiß unter anderem auch Hartmut Eichner. Der Sportabzeichenprüfer und -koordinator des TSV Mindelheim feierte vor Kurzem seinen 80. Geburtstag und wurde von seinen langjährigen Vereinskameraden mit einem Spaziergang, quasi einem Geburtstagsrundgang an der frischen Luft, überrascht.

Bei einem einzelnen Jubilar funktioniert diese Art der Feierlichkeit. Aber bei einer Zahl von über 50 zu Ehrenden? Da wird es dann doch schwierig. Deshalb hat sich Eichner nun mit der Stadtverwaltung Mindelheim darauf geeinigt, auf die traditionelle Feierstunde zur Übergabe der Sportabzeichen-Urkunden in diesem Jahr zu verzichten. Statt im Silvestersaal zu feiern, werden die erfolgreichen Teilnehmer von Eichner informiert, wann und wo sie ihre Urkunden und Abzeichen abholen können. In einer kurzen Abschlussbesprechung dankte Hartmut Eichner seiner Sportabzeichenprüferin Ines Haar und Prüfern Christian Beer, Manfred Eichner, Siegfried Schuster und Clemens Wurm, die ihn an den Trainings- und Abnahmeterminen fachkompetent unterstützten. Sein Dank galt auch den Bad Wörishofener Sportabzeichenprüfer, die Schwimmleistungen einiger Mindelheimer Sportler abnahmen, da das Mindelheimer Freibad geschlossen war. Er sei froh, dass die geforderten Leistungen bei sämtlichen Terminen ansteckungsfrei abgenommen werden konnten.

In diesem Jahr haben 53 Teilnehmer, darunter 15 Jugendliche, die geforderten Leistungen in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination meistens auf Goldebene abgelegt. Es nahmen demnach insbesondere sportengagierte Breitensportler teil. Demgegenüber sind die Leistungen auf der niedrigsten Bronzeebene wesentlich leichter zu erzielen und so für Einsteiger geeignet. Die einzelnen Tabellen über die geforderten Leistungen je Altersklasse sind im Internet unter www.deutsches-sportabzeichen.de einzusehen. Da eines der Ziele des Sportabzeichens ist, praktisch lebensbegleitend zu sein, freuten sich die Mindelheimer Organisatoren auch in diesem Jahr über einige Sportler, die bereits zum wiederholten Mal ausgezeichnet werden konnten.

So legten fünf Teilnehmer das Abzeichen zum fünften Mal ab, vier Sportler waren bereits zum zehnten Mal dabei. Und Willi Baumer war zum 20. Mal erfolgreich. Mit einer besonderen Urkunde und Anstecknadel konnten Nanette Petrucci (25 Mal), Renate Gaum (30 Mal) und Christa Volkmann (35 Mal) geehrt werden. Jeweils die 37. Abnahme und dazu noch in Gold wurden Siegfried Glogger, Jutta Lauerer, Annemarie Lew, Erich Meier und Irmgard Schauer durch den Bayerischen Landessportbund (BLSV) bestätigt.

Mit Blick auf das kommende Jahr wünschte sich Hartmut Eichner, dass wieder möglichst viele Sportinteressierte ihre körperliche Fitness trainieren und bei der Sportabzeichenabnahme prüfen lassen. Er hoffe außerdem, dass dann auch wieder den Schulen gestattet ist, den Sportabzeichen-Schulwettbewerb durchzuführen. (axe)

