Vier Jahreszeiten und 150 strahlende Eislaufkinder

Beim Schaulaufen des Eiskunstlaufvereins zeigten Kinder aus Bad Wörishofen, Türkheim und Buchloe ein zauberhaftes Programm.

Als alle Aktiven zum großen Opening zusammen das Eis betraten, wusste man gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte. Da waren kleine Schmetterlinge, Bienchen, Schneeflocken, Jahreszeitenköniginnen, Regenbögen, Engelchen, Hexen, Elfen, Blätterprinzessinnen und vor allem eines: 150 strahlende Kinder der Eiskunstlaufvereine Bad Wörishofen, Türkheim und Buchloe.

Eine große Eisrevue im Bad Wörishofer Eisstadion

„Da soll noch einer sagen, in Bad Wörishofen gibt es keine große Eisrevue“, sagte Sprecher Steffen Karpstein begeistert. Bettina Marz hatte zum Motto „Vier Jahreszeiten“ eine beeindruckende Gesamt-Choreografie erschaffen und mit den anderen Trainerinnen die Kinder seit Monaten auf diesen großen Abend vorbereitet. Trainerin Tamara Müller freute sich besonders „dass auch die Kleinsten ihre eigene Nummer haben und jeder mitlaufen darf“.

Als Schmetterlinge verkleidet zauberten die teilweise erst vier Jahre alten Kinder den Zuschauenden ein Lächeln ins Gesicht. Für viele Kinder war es der erste Auftritt vor Publikum, da war die Aufregung groß. „Mama, ich krieg Bauchweh“, sagte ein kleines Mädchen, doch kaum war eine Kufe aufs Eis gesetzt, war alles vergessen.

Die Größeren waren schon selbstbewusster. „Ich merk’ da gar nichts, vor Publikum zu laufen ist für mich ganz normal“, sagte eine Eisprinzessin kurz vor ihrem großen Moment.

Eine jugendliche Läuferin freute sich von Herzen, „nach der Corona Zeit mal wieder vor so vielen Leuten zu laufen“.

Veronika Weber hatte mit ihren regenbogenfarbenen, leuchtenden Flügeln ein besonders auffälliges Gewand und freute sich, „dass man beim Schaulaufen zeigen kann, was man kann“. Gemeinsam mit Yade Demirkiran stellte sie sich der Herausforderung, bei kompletter Dunkelheit ihr Programm zu laufen, nur die Regenbogen-Flügel leuchteten.

Ein sensationeller Effekt, der auch die Zuschaueraugen leuchten ließ. Fanziska Zerrle berührte die Herzen als federleicht übers Eis schwebende Frühlingskönigin, Helena Zerrle tanzte sich im sonnengelben Kleid als Sommerkönigin in die Herzen.

Herbstkönigin Angelina Stehr sorgte genauso für Jubel bei den Zuschauerinnen und Zuschauern wie Katharina Schönau, die in diesem Jahr an den deutschen Jugendmeisterschaften in Dortmund teilnehmen wird und die Eislauffans mit einer wunderschönen Kür als Winterkönigin begeisterte. Mit den Worten „ein wichtiger Helfer bei der Entwicklung von Blumen und Pflanzen sind Bienen“, wurden die Türkheimer Kinder angesagt, die genauso herzerfrischend über das Eis summten, wie die nachfolgenden bunten Blumen tanzten.

Die Buchloer Kinder hatten sich ganz dem Thema Schnee gewidmet und tanzten als Schneeflocken verkleidet um Schneemann und Eishockeyspieler, einfach zauberhaft. Ob eine Show zu den größten Abba-Hits, eine Strandparty, ein Besentanz zu Halloween, eine Bobfahrt oder die bunten Formationen – an diesem besonderen Abend kam wirklich jeder Eislauffan auf seine Kosten.

„Das Programm ist sehr kreativ, das muss man erst mal nachmachen“, sagte Silvia Fischer, die sich von der zeitaufwendigen Arbeit der Ehrenamtlichen hellauf begeistert zeigte und mit einem Augenzwinkern verriet „für mich ist es doppelt schön, da unsere Enkelin mitläuft“.

Das Schaulaufen lockte auch neue Fans in die Bad Wörishofer Eishalle

Das Schaulaufen zog auch neue Fans in die Eishalle. „Es ist eindrucksvoll, ich war noch nie bei so was“, verriet ein junger Mann aus Türkheim, der mit Freunden spontan in die Eishalle gekommen war. Auch Eislaufvater Michael Trommer strahlte: „Das Motto ist so freundlich und fröhlich und hat so eine positive Ausstrahlung“, fand er und war damit nicht allein.

„Es war sehr stimmungsvoll, es gab tolle Momente“, sagte Bettina Marz am Ende glücklich und auch etwas erleichtert. Zwei Stunden vor Showbeginn war die Eismaschine kaputt gegangen, doch auch die immer schlechter werdende Eisqualität war für ihre Schützlinge kein Problem gewesen. Der erste Vorsitzende des Eislaufvereins Bad Wörishofen, Egbert Gai, war mehr als zufrieden. „Danke für den tollen, tollen Erfolg auf dem Eis“, lobte er die 148 Mädchen und zwei Buben ausdrücklich, die am Ende aufs Eis kamen und sich den verdienten Applaus abholten.

Den Kindern die Möglichkeit zu geben, vor Publikum zu laufen, findet Gai sehr wichtig. Und Karpstein hebt hervor, dass es etwas Besonderes war, dass das Schaulaufen abends stattfand: „Mit dem Licht und den Kostümen konnten so fantastische Effekte entstehen.