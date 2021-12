Eishockey

19:45 Uhr

ESV Kaufbeuren: Ein denkwürdiges Spiel gegen den VER Selb

Plus In einem Match mit Testspielcharakter gewinnt Kaufbeuren gegen Selb mit 12:3. Nur drei Tage später stehen sich die beiden Mannschaften wieder gegenüber. Wird es erneut ein Schützenfest?

Von Manuel Weis

Es ist die Corona-Pandemie, die doch immer wieder aufs Neue für denkwürdige Situationen sorgt. Da gewann der ESV Kaufbeuren am Dienstagabend sein Nachholspiel gegen nach einem Corona-Ausbruch geschwächte Selber Wölfe mit 12:3. Immerhin waren es vier Ordnerinnen oder Ordner, die den Spielern beim Gang in die Kabine fleißig applaudieren. Nein, Stimmung kam beim Kantersieg in einem Spiel, das die meiste Zeit über ein netter Aufgalopp, aber kein ernstes Duell war, im Stadion nicht auf. Wie auch? Nur um die 20 arbeitende Personen schauten von den Rängen aus zu. „Von der Atmosphäre her sind derzeit alle Spiele Freundschaftsspiele“, sagte Stefan Vajs nach dem Kantersieg gegen den Aufsteiger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

